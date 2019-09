Nos cinq idées de sorties pour votre week-end entre Monaco et Menton

Arts et divertissements. Telle est la thématique nationale du 36e événement européen qui se déroulera samedi et dimanche. À Menton, les ateliers municipaux, le jardin Fontana Rosa, le Lavoir Théâtre, le musée de la Préhistoire, la Basilique et la chapelle des Pénitents Blancs ouvrent leurs portes gratuitement dans le cadre des journées du Patrimoine.

De nombreuses animations aussi dans le haut pays (villages perchés, Roya et Bévéra).

Samedi et dimanche.

Tous les renseignements sur le site de la ville : www.menton.fr ou au service du Patrimoine au 04.92.10.97.10.

Et aussi dans la Carf : www.menton-riviera-merveilles.fr