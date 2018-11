Immuable rendez-vous d’avant les fêtes, le salon Monte-Carlo Gastronomie démarre demain pour quatre jours d’un marché gourmand sous le chapiteau de Fontvieille.

Parmi les temps forts cette année, le premier concours "Maestro chef" ouvert à huit cuisiniers amateurs, puis les concours des chroniqueurs gastronomiques et le concours Slow Food distinguant les exposants pour la qualité, l’originalité et l’innovation de leurs produits...

Savoir+

Vendredi et samedi de 10 h à 21 h. Dimanche et lundi de 10 h à 19 h. Tarif : 5 euros.

Entrée libre de 12 h à 14 h vendredi et lundi. Rens. www.montecarlogastronomie.com

