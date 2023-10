Nommé "artiste en résidence de l’année" par le Philharmonique de Monte-Carlo, le pianiste Simon Trpceski sera en concert ce dimanche

Le piano se porte bien à Monaco. Après l’extraordinaire récital de la pianiste prodige de 16 ans, Alexandra Dovgan, qui a mis debout, la semaine dernière, la Salle Garnier, voici un nouveau pianiste d’exception: le macédonien Simon Trpceski. Souvenez-vous, c’était il y a deux ans, lors de la deuxième saison des années covid.

Ce virtuose qu’on ne connaissait pas et qui n’avait pas joué depuis un an à cause de l’annulation des concerts à travers le monde, vint interpréter à Monaco un concerto de Chopin. Il nous éblouit. On n’eut qu’une envie: le réentendre à nouveau. Ce sera chose faite cette saison puisqu’il a été nommé par le Philharmonique de Monte-Carlo "artiste en résidence de l’année", succédant à ce génie du violon, Daniel Lzakovich, qui avait porté ce titre l’an dernier. On entendra donc Simon Trpceski à plusieurs reprises cette année.

La première fois, ce dimanche dans le célèbre 2e concerto de Rachmaninov. On imagine qu’il investira dans cette œuvre les mêmes trésors de virtuosité et de lyrisme que dans son concerto d’il y a deux ans. Il sera accompagné par le jeune chef biélorusse de 32 ans Dmitry Matvienko. Celui-ci a été ramené à Monaco par le délégué général du Philharmonique de Monte-Carlo, Didier de Cottignies, qui siégeait en 2020 au jury du concours international de chefs d’orchestre Guido Cantelli organisé à Novare en Italie - un concours qui a révélé dans le passé les grands chefs Ricardo Muti et Eliahu Inbal.

Outre le concerto de Rachmaninov, Dmitry Matvienko dirigera la Cinquième symphonie de Prokofiev - l’une des plus belles œuvres orchestrales du XXe siècle.

Savoir+

Dimanche, Auditorium, 18 heures. Tarifs : de 18 à 36 euros. Tél. 92.00.13.70. Conférence sur les œuvres à 17 heures.