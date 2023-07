Ninjazz, le crew qui veut faire danser Beausoleil

Sans la danse, ils ne se seraient sûrement jamais rencontrés. Pourtant, Badlee, Susano, No Name, Reptile et Grizz-Lee (leurs noms d’artistes) ont tous les cinq grandi à Beausoleil ou ses alentours proches. Et aujourd’hui, ils peuvent le dire, ils forment une famille.

Un groupe d’amis soudé par les mêmes valeurs de loyauté et de fraternité, le même goût de la performance et, bien sûr, de la culture hip-hop. Le déclic ? « On a découvert la danse avec les clips américains. Mais c’est vraiment le film Street Dance qui a déclenché le truc et modelé notre façon de vivre », raconte Badlee, 34 ans aujourd’hui.

« Ici aussi, il y a des talents »

C’est lui qui, en 2006 avec sept autres jeunes danseurs, a co-fondé le groupe Ninjazz. Au fur et à mesure des années, certains sont partis, d’autres sont restés, d’autres encore se sont greffés. « On en est à la cinquième génération de danseurs aujourd’hui », précise le trentenaire. Mais si les membres ont été renouvelés, le nom du groupe et son esprit, eux, sont restés les mêmes.

Aujourd’hui adultes, leur objectif est simple : transmettre leur passion de la culture hip-hop à leurs cadets pour leur ouvrir l’esprit vers d’autres possibilités d’avenir.

Pour cela, ils ont relancé leur association, laissée un peu en sommeil, il y a trois ans. « On a changé les statuts. On s’est rapproché de la mairie. On veut partager le hip-hop et créer une école de danse à Beausoleil », explique Badlee.

Car adolescents, c’est ce qui leur a manqué : un lieu pour se retrouver et laisser exprimer leur créativité. Faute de structure, ils s’entraînaient alors à la gare de Monaco. « A l’étage, au niveau de la sortie des ascenseurs, il y a un grand espace où on se retrouvait tous les soirs de la semaine », se remémore Susano. C’est là qu’ils se sont tous connus. « Monaco a toléré qu’on se retrouve là. Ils se sont rendu compte qu’on était respectueux de l’espace et des gens. »

Et No Name de glisser : « On a beaucoup de gratitude envers Monaco qui nous a laissés danser pendant 17 ans ».

Les cinq danseurs sont donc à la recherche d’un QG. « On travaille avec la mairie de Beausoleil pour trouver une salle afin de proposer des cours régulièrement dans la semaine. Ça devrait se mettre en place en septembre », confie Susano, qui est aussi professeur de danse.

D’autres projets suivront, ils l’espèrent. « On aimerait créer une agence artistique à part entière afin de faire venir des artistes - pas forcément que des danseurs - pour différents événements entre Beausoleil et Monaco. Parce qu’ici aussi, il y a des talents. »

Un talent dont ils feront la démonstration dès cet après-midi à l’Espace loisirs jeunesse dans le cadre du Festival d’Arts urbains qui se tient jusqu’à demain à Beausoleil (lire ci-dessous).