Nice, temple de la culture geek jusqu’à ce dimanche

Impossible de les louper en passant à proximité du palais des expositions, à Nice, ce week-end. Jusqu’à ce dimanche soir se tient le 5e Play azur festival, où sont attendues 13.000 personnes. Dans cet événement, petit équivalent local de la Japan expo parisienne, toute la galaxie de la pop culture: youtubeurs, BD, mangas, jeux de société, esport, mais aussi… Cosplays. Des personnes jeunes et moins jeunes déguisées en personnages de la saga Star wars, de Harry Potter, de mangas comme One piece ou Naruto, en superhéros… Reportage. C’est quoi la culture Cosplay?

Des visiteurs déguisés, ce samedi. Photo Antoine Louchez.

À travers les trois étages occupés par le festival, c’est ce qui saute aux yeux partout: des gens déguisés, qui se prennent en photo. Des copains, des ados, des familles et des adultes, qui paradent dans la peau de personnages plus ou moins connus. Parmi les stands, on trouve des associations, comme Cosplay azur, basée à Nice. "Le mot cosplay vient de costume playing, récite Yann, un des membres de l’asso venue présenter les plus belles tenues de ses membres. On incarne le rôle du costume, du héros, d’un univers qui nous intéresse. Moi, j’ai commencé avec Iron man. J’ai passé beaucoup de temps avec les copains à cosplayer, j’ai prouvé qu’avec trois bouts de carton et deux leds, on pouvait se faire une armure." Artisanal, rentable

Photo Antoine Louchez.

Le goût de l’artisanal et la fierté de montrer son travail, c’est aussi ce qui motive la vingtaine de membres de l’association. Mais aussi "inviter à essayer". "Il faut commencer facile, conseille Emmy, elle-même couturière de profession et habillée en membre de la maison Serpentard. Il ne faut pas se lancer des défis trop gros, sinon on risque de se décourager. Il faut regarder des tutos et aller voir des gens qui font des cosplays." Il y a aussi ceux qui ont la flemme. Et qui achètent directement. Victor Guichard est gérant de Repliqua.com, une entreprise vieille de quarante ans. Il vend faux sabres, katanas, masques d’Iron man et autres boucliers. "Au début, on était spécialisés dans le Médiéval. Aujourd’hui, la France est le deuxième consommateur de manga au monde, ça fait dix ans que ça a explosé." "Le seul endroit où m’habiller comme ça"

Photo Antoine Louchez.