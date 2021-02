Musées, festivals, passeport vaccinal... Roselyne Bachelot explique quand et comment le monde de la culture pourra reprendre son activité

Un été sans festival? "L'hypothèse est exclue"

"L'hypothèse d'un été sans festival est exclue", a assuré Roselyne Bachelot. Elle nuance néanmoins: "Il y a festival et festival..."

"Un festival comme Aix-en-Provence, c'est une salle de spectacle [...] Ce qui pose des difficultés, ce sont les festivals debout."

Dans ceux-là, il y a "une masse de population de plusieurs milliers de personnes et des conditions sanitaires plus difficiles à mettre en œuvre", a-t-elle déclaré.

La ministre de la Culture a expliqué travailler avec les organisateurs de festivals pour déterminer comment "assurer la sécurité des spectateurs et des gens sur la scène et autour de la scène. C'est un travail très conséquent avec des tests à l'entrée. On travaille sur comment les mettre en œuvre ou comment les financer".

Elle a annoncé travailler avec un fond d'accompagnement pour "protéger le modèle financier des festivals".

Pas de passeport vaccinal pour l'accès à la culture

Un passeport vaccinal pour accéder à la culture est demandé par certains professionnels pour pouvoir relancer leur activité.

La ministre s'oppose fermement à conditionner l'accès aux établissements culturels à une vaccination. "C'est une option difficile à imaginer. Je reste opposée au passeport vaccinal qui est une atteinte à nos libertés", a-t-elle affirmé. "Si on en arrivait là, ce serait un recul."

La ministre de la Culture a de nouveau affirmé que les aides de l'Etat au secteur culturel seront maintenues tant que la fermeture de ces lieux est obligatoire, "après, il en sera de leur responsabilité de rouvrir ou non".

"Il faut se mettre dans la perspective d'une réouverture, il faut proposer de la culture", a martelé Roselyne Bachelot.