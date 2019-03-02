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      Mr OneTeas signe l’expo du moment à Nice

      PAR T.M. Mis à jour le 02/03/2019 à 05:18 Publié le 02/03/2019 à 05:18
      Mis à jour le 02/03/2019 à 05:18 Publié le 02/03/2019 à 05:18
      Des ateliers pour enfants organisés à Nice.

      Des ateliers pour enfants organisés à Nice. F.F.

      Mr OneTeas signe l’expo du moment à Nice

      Par T.M. Le 02/03 à 05h18 MàJ 02/03 à 05h18

      L’artiste qui multiplie les projets en Principauté dédicace son premier livre, aujourd’hui à la Fnac de Monaco, et connaît un grand succès à Nice, où sa première exposition muséale a été prolongée

      Il fait partie des grands. » L’éloge ne vient pas d’un simple visiteur de l’exposition Reality Show 2.0, actuellement présentée à l’espace Lympia de Nice, mais de Jean Ferrero, grand collectionneur niçois, témoin de l’avènement de l’école de Nice et ami proche d’Arman et César, pour ne citer qu’eux.

      Un œil aiguisé conquis par le talent pluriforme d’Anthony Alberti, alias Mr OneTeas, bien connu des Monégasques pour ses nombreuses initiatives artistiques et caritatives à Monaco ces sept dernières années.

      Une action pour la Journée de la femme

      La plus spectaculaire…

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