Mr OneTeas signe l’expo du moment à Nice

I
l fait partie des grands. » L’éloge ne vient pas d’un simple visiteur de l’exposition Reality Show 2.0, actuellement présentée à l’espace Lympia de Nice , mais de Jean Ferrero, grand collectionneur niçois, témoin de l’avènement de l’ école de Nice et ami proche d’Arman et César, pour ne citer qu’eux.
Un œil aiguisé conquis par le talent pluriforme d’Anthony Alberti, alias Mr OneTeas, bien connu des Monégasques pour ses nombreuses initiatives artistiques et caritatives à Monaco ces sept dernières années.
Une action pour la Journée de la femme
La plus spectaculaire…
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