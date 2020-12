Monet Robier, la fille de Rosella Hightower est décédée

Le monde de la danse et particulièrement le Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower de Cannes-Mougins sont en deuil.

La fille de Rosella et de Jean Robier, Monet Robier est décédée à l’âge de 65 ans.

Formée dès six ans au sein même du centre que sa mère venait de créer, soliste au ballet du XXe siècle de Maurice Béjart à Bruxelles, elle revient donner des ateliers chorégraphiques supérieurs à Cannes en 1978.

Une riche carrière professionnelle

À Paris, elle rejoint la compagnie de Dominique Bagouet. Riche d’une double culture, elle travaille aux États-Unis avec divers chorégraphes et professeurs américains.

De retour en France, elle collabore avec Dominique Boivin et Philippe Découflé, et intègre la compagnie de Régine Chopinot. À Turin, au CNSMD de Lyon et le CNDC d’Angers ainsi qu’à Cannes et à Melun-Sénart, Monet Robier s’engage dans un travail de création sous forme de stages, de conférences, de sensibilisation contemporaine en direction des différents professeurs de danse classique et de danse jazz.

Découvreuse de talents

Maîtresse de ballet au Lyon opéra ballet sous la direction de Yourgos Loukos, elle revient à Cannes en 1995, et assure les fonctions de professeur et de responsable pédagogique pour la section danse contemporaine, ainsi que de responsable artistique pour la programmation du Jeune Ballet International en créant pour lui le ballet « Big Ben ».

Se consacrant inlassablement à la transmission de son art, elle déclarait : « Désormais, je désire également former et soutenir la nouvelle génération de chorégraphes pour créer des compagnies qui embaucheront des danseurs. Car nos élèves n’auront pas la même carrière que la nôtre. Notre devoir de pédagogue est d’imaginer quelle sera la leur dans l’avenir. »

Découvreuse de talents, coach de créateurs, Monet Robier a donné aux jeunes danseurs qui sont sortis de l’école créée par sa mère, toutes les opportunités de danser avec de nouvelles compagnies et de jeunes chorégraphes qu’elle soutenait de toutes ses forces.

Elle a contribué à former des dizaines de professionnels qui dansent aujourd’hui dans de nombreuses compagnies à travers le monde. Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité.