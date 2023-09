Monaco valorise son patrimoine vivant à l'occasion de la 28e Journée Européenne du Patrimoine

Plus de sept cents ans d’Histoire… mais une culture au cœur toujours battant pourrait-on résumer pour raconter la 28e Journée Européenne du Patrimoine, qui cette année avait choisi de mettre en valeur le patrimoine vivant du pays.

De l’essence des caroubiers présents sur le Rocher aux pas des jeunes danseuses de La Palladienne, en passant par les œuvres des étudiants du Pavillon Bosio, à Monaco-ville c’est toute une frange culturelle qui attendait les visiteurs, en nombre.

Assurément venus surtout pour découvrir les lieux phares du quartier: le Palais princier, la cathédrale, le Musée océanographique. Mais aussi les lieux de pouvoir, d’ordinaire inaccessibles qui ouvraient leurs portes: la résidence du Ministre d’État, l’hémicycle du Conseil national ou les bureaux de la mairie.

Ailleurs dans le pays: musées et institutions étaient au diapason pour partager leur patrimoine et leur savoir-faire notamment par le biais d’ateliers divers qui ont donné un tour ludique à la venue des publics.

Les Grands appartements du Palais princier

Photo Cyril Dodergny et Romain Fondacaro/Conseil national.

Patrimoine national "ravivé", le Palais princier était une des focales de cette journée. Le public s’étant pressé en masse pour pénétrer gratuitement dans les Grands Appartements de la maison souveraine et suivre un parcours entièrement repensé l’an dernier. Avec en point d’orgue, la Salle du Trône et ses fresques au plafond et sur les murs, mises à jour.

Des ateliers et des baskets pour faire pousser des plantes

Photo Cyril Dodergny et Romain Fondacaro/Conseil national.

De nombreux ateliers extérieurs étaient proposés dans les espaces verts de la Principauté. À la Villa Paloma, les équipes du NMNM en ont profité pour inviter le public à apporter de vieilles paires de chaussures de sport et renouveler l’œuvre installée dans le jardin signée par Michel Blazy en 2015, où l’artiste a choisi des baskets usagées comme support pour y faire pousser des plantes. Les participants - petits et grands - se sont donc amusés à changer ces vieilles godasses en jardinières pour raviver l’œuvre.

Les airs populaires de Cantin d'A Roca

Photo Cyril Dodergny et Romain Fondacaro/Conseil national.

Qui dit patrimoine vivant, dit traditions monégasques! Le toujours fringant Cantin d’A Roca a assuré le spectacle hier au Conseil national à la mairie, pour partager ses airs populaires.

Un atelier pour apprendre à cuisiner les barbagiuans

Photo Cyril Dodergny et Romain Fondacaro/Conseil national.

Au Conseil national, le patrimoine vivant était aussi celui de la gastronomie, avec cet atelier mis en place pour apprendre à cuisiner les barbagiuans ! Les moins doués en cuisine se sont contentés de les goûter lors de la visite de la Haute assemblée, où les élus étaient en nombre autour de la présidente Brigitte Boccone-Pagès pour faire découvrir les rouages de leur institution.