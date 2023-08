Monaco : le chef du Philharmonique de New York au Palais ce dimanche

Les mélomanes monteront, dimanche, pour la dernière fois de l’été au Palais princier. Le dernier concert s’y tiendra dans le cadre somptueux de la Cour d’honneur. Cette série de concerts qui comptent parmi les plus beaux de la Côte d’Azur, et qui sont les seuls à proposer la présence d’un grand orchestre symphonique, a triomphalement commencé le 16 juillet dernier dans le cadre de la double célébration des cent ans de la naissance du prince Rainier III et des cent cinquante ans de celle du compositeur Rachmaninov.

Ils s’achèveront avec deux œuvres parmi les plus célèbres de l’histoire de la musique : le concerto pour piano en do majeur de Mozart, dont le thème de l’andante est l’un des plus connus de son compositeur, souvent repris dans des musiques de films voire dans des publicités. Et la 7e symphonie de Beethoven, dont le thème envoûtant du deuxième mouvement est, lui aussi, dans toutes les têtes.

64 ans plus tard...

Pour ce dernier concert de la saison, le chef d’orchestre sera celui du Philharmonique de New York, le Néerlandais Jaap van Zweden. Il est à la tête de l’orchestre new yorkais depuis 2018. Son contrat court jusqu’en 2026, où il sera remplacé par Gustavo Dudamel.

Le soliste du concerto de Mozart sera le pianiste français David Fray, grand spécialiste de la musique classique de Bach et Mozart, fort apprécié à Monaco où il a été applaudi plusieurs fois au cours des dernières saisons.

Ce concert entrera lui aussi dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du prince Rainier III. C’est en effet ce souverain qui, en 1959, eut l’idée de créer la série des concerts d’été au Palais. Un article du célèbre critique du Figaro de l’époque, Bernard Gavoty, exprimait cela en ces termes : "Ressusciter les fastes du passé, préparer l'avenir artistique de sa Principauté, telle est l'ambition présente du souverain qui nous offre en partage, pour quelques soirs de rêve, sa demeure légendaire. Musique au Palais. Musique des étoiles."

Soixante-quatre ans plus tard, la somptuosité du lieu et la magie de la musique demeurent…



Dimanche, Palais princier, 21 h 30.

Tarifs : de 70 à 100 euros.

Tél. 92.00.13.70