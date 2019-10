Mike Elie et Kathy en concert pour l’Amitié franco-chinoise

L’association « Les spectacles du Soleil » présente un concert exceptionnel et gratuit le vendredi 18 octobre à Beausoleil, au Centre culturel Prince Jacques, dès 21 h.

Seront sur scène, le frère et la sœur, Mike Elie et Kathy, complices depuis toujours, à ce concert dédié à l’amitié franco-chinoise avec musiciens en live, où ils interpréteront des chansons chinoises et françaises de leur album, ainsi que des grands standards chinois et français. Tout le concert est traduit dans les deux langues sur écran géant.

Parcours des artistes

Deux artistes chanteurs, musiciens, professionnels depuis plus de quinze ans, Mike et Kathy se produisent principalement en France mais aussi en Europe et en Chine.

Leur formation musicale éclectique (conservatoire, Jazz, variété) leur a permis de faire, dès leur plus jeune âge, plusieurs télévisions nationales et régionales, des premières parties de stars et ils se produisent régulièrement encore aujourd’hui dans de nombreux concerts privés et publics.

Leur professionnalisme les a fait collaborer avec N.R.J. et Anthony Kavanagh lors des NRJ Music Awards pour le Midem de Cannes.

C’est lors de ce même Midem qu’ils se sont fait remarquer par une maison de disques chinoise, qui a produit un album français de Mike Elie et Kathy en Chine.

S’en est suivie une tournée de plusieurs semaines en Chine devant des milliers de personnes.

Mike et Kathy chantaient leurs chansons et de grands standards chinois. Aujourd’hui un second album est produit et distribué dans toute la Chine, en franco-chinois, avec une tournée en Chine à venir.

C’est le 1er album franco-chinois au monde à être distribué dans toute la Chine.