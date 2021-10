Micro-Folie : des chefs-d’œuvre en accès numérique

La culture c’est "notre bagage commun", a rappelé Charles-Ange Ginesy. "Ce qu’il reste quand tout a disparu", "ce qui scelle le vivre ensemble", poursuit le président du conseil départemental qui a inauguré, il y a quelques jours, le premier Micro-Folie du département.

À Nice, en plein cœur de ville, rue Saint-François de Paule. Cet espace numérique dédié à l’art et à la culture est accessible au public, gratuitement, depuis le mois de mai. Un second Micro-folie a déjà ouvert à Vence. D’autres verront bientôt le jour à Roquefort-les-Pins, Grasse, Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Beausoleil et Contes.

Le Louvre, Pompidou, Versailles y ont apporté leurs concours

Ils viendront grossir le nombre de ces espaces muséaux. Il en existe déjà 160 en France, mais aussi à l’étranger. Des espaces ludiques et numériques. L’idée a été lancée en 2018 par le ministère de la Culture. Le projet a été porté par la Cité des Sciences de la Villette à Paris.

Douze établissements de renoms y ont apporté leur concours, du Musée du Louvre au Centre Pompidou, en passant par le Château de Versailles ou encore l’Opéra de Paris. Des temples dédiés aux arts, mais souvent éloignés géographiquement. Difficiles d’accès. Sauf que le numérique a permis d’abolir ces barrières.

Des œuvres numérisées peuvent désormais s’exposer partout. C’est l’idée des Micro-Folies: offrir des espaces de diffusion décentralisés. Le lieu se décompose en cinq espaces différents. Tous digitaux... Et volontairement ludiques.