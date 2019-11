Dans le cadre de la célébration des trente ans de la Convention internationale des droits de l’enfant, Michaël Gregorio a donné un concert, mercredi 20 novembre, au Grimaldi Forum, en présence du prince Albert II, de la princesse Caroline de Hanovre et de Mgr Bernard Barsi, archevêque de Monaco.

Michaël Gregorio, très engagé dans la protection de causes humanitaires, a accepté de soutenir l’action de la Direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Cette représentation exceptionnelle a été précédée, durant la journée, d’activités festives et d’animations à visée pédagogique, déployées sur le parvis du Grimaldi Forum [notre édition du 21 novembre].

Cette édition aura permis d’offrir à l’Amade un chèque de 15 000 euros et d’apporter un soutien financier aux associations de la Principauté qui interviennent dans le domaine humanitaire et plus particulièrement pour la protection de l’enfance. Une aide sera également apportée aux élèves et aux étudiants méritants de la Principauté et des Communes limitrophes, qui connaissent des difficultés financières ponctuelles.