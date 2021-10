Magali Altounian: "Le carnaval de Nice va revivre dans le cœur des Niçois"

Le carnaval de Nice 2022. "Il revient du 11 au 27 février avec de nouvelles animations. Nous sommes ravis de faire enfin vivre à nouveau le carnaval dans le coeur des Niçois, avec notamment une cérémonie d’ouverture gratuite ouverte à tous qui réunira tous les acteurs du carnaval, faisant de l’ouverture une véritable fête."

La diversification culturelle de Nice. "Nous allons assister à une multiplication des sites culturels et de théâtres notamment autour de quatre sites: la salle des Franciscains qui comprendra 300 places, un Palais des arts et de la culture dans l’actuel Palais des congrès qui accueillera 800 spectateurs, une salle au sein d’Iconic, à côté de la gare Thiers avec une capacité de 500 personnes. Enfin, nous ferons venir de Genève une scène éphémère pour accompagner ces changements et accueillir environ 500 personnes près de Nikaïa."

Le nouveau Centre Europe Direct. "Ce lieu a pour vocation d’informer les citoyens sur l’actualité européenne, mais aussi accompagner les entreprises et les communes pour remplir leurs dossiers et capter des financements européens."

L’apport concret de l’Europe. "On utilise tous les jours des équipements financés par l’Union européenne: le tramway, la sécurisation de la Promenade des Anglais."

>> Réécoutez "Émotion à la Une" avec Magali Altounian sur www.radioemotion.fr Radio Emotion, sur 105.3 (Nice-Cannes) et 100.5 (Monaco-Menton).