"C’est un honneur pour moi": les confidences de Lior Raz, président de la 6e édition du festival Canneseries

Quand il est arrivé à Cannes pour prendre la présidence du jury de la sixième édition de Canneseries, Lior Raz a rencontré la personne chargée de sa sécurité. "On va se protéger l’un l’autre", a lancé, taquin, l’artiste israélien de 51 ans à son interlocuteur. Et pour cause, dans les années 1990, alors qu’il débarque en Californie, le jeune homme se trouve un job pas comme les autres: garde du corps d’un certain Arnold Schwarzenegger. Près de trente ans plus tard, les deux hommes vont de nouveau se retrouver au même endroit: sur Netflix. Lior Raz avec sa création qui cartonne dans le monde entier, "Fauda", et l’ancien gouverneur de Californie dans sa première série, "Fubar". Drôle de destin.

Quel genre de président de jury est Lior Raz? "Très démocratique" lance-t-il, en riant. "C’est un honneur pour moi d’être président de jury d’un tel festival. Nous sommes ici, à Cannes, dans l’un des endroits les plus mythiques du cinéma, dans un festival très important pour les séries. J’aime le travail d’équipe et c’est très agréable de pouvoir échanger ensemble." Alors que deux séries israéliennes sont en compétition officielle – "Corduroy" et "Carthago" – comment expliquer qu’un si petit territoire soit si productif?

On ne compte plus les gros succès mondiaux inspirés de séries israéliennes ("Homeland", "En Thérapie", "Your Honor"). "Il y a beaucoup de talents en Israël et beaucoup de gens racontent leur propre histoire, une histoire parfois compliquée c’est vrai, analyse-t-il. Nous sommes une terre avec beaucoup d’immigration, nous venons du monde entier et cela nous inspire forcément. Nous sommes un grand melting-pot culturel et ça se reconnaît dans nos créations."

Une série sur les mères porteuses

"Fauda", dont les quatre saisons sont saluées à travers le monde, est d’ailleurs née comme ça. "Quand j’ai créé la série avec mon partenaire, Avi Issacharoff, il nous semblait important de trouver notre passion, d’explorer les thématiques qui semblaient compter pour nous, dans notre quotidien, dans notre vie privée. Je suis toujours surpris du succès de la série en dehors d’Israël. Des gens me reconnaissent aux quatre coins du monde, c’est une sensation incroyable. Plus jeune, je n’avais pas beaucoup de rêves. Ils étaient très limités. Alors je savoure encore plus ce qui m’arrive", poursuit-il.

L’Israélien, qui apprécie chaque passage en France, reste également très lié à l’Hexagone.

"J’aime beaucoup ‘‘Le Bureau des légendes’’ et ‘‘Dix pour cent’’, j’ai tourné avec Laura Smet et Lætitia Eïdo dans ‘‘Fauda’’. J’ai aussi joué avec Mélanie Laurent sur un film sur la capture d’Adolf Eichmann pour Netflix. Et je suis un peu de nationalité française, car ma mère vient d’Algérie. Je suis mariée avec une femme d’origine tunisienne, je suis très connecté avec la culture française".

Lior Raz arrive à quitter le costume sombre de Doron Kabillio, chef de l’unité de forces spéciales de l’armée de défense d’Israël Mista’arvim qu’il campe depuis quatre saisons dans "Fauda".

En ce moment, il est à l’affiche de la série "Gouf Shlishi" qui s’intéresse à la thématique des mères porteuses. "J’avais envie d’explorer une autre facette de mon jeu d’acteur, j’interprète quelqu’un de plus sensible, de plus émotif, je joue quelqu’un d’amoureux, je ne tue personne, je ne me bats avec personne, ça me change, je suis seulement quelqu’un qui ouvre son cœur à une femme", conclut-il. "Avoir vécu plusieurs vies permet d’avoir une meilleure inspiration en tant qu’artiste, on a un regard différent." Comme quoi, derrière la carapace d’un homme qui doit se promener avec une protection et qui passe son temps, dans sa propre création, à semer la terreur, se cache, quelque part, une certaine fragilité.