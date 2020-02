L’exposition "La Légende des Rallyes" réunit ses héros au musée de l'automobile de Monaco

Les retrouvailles ont été chaleureuses hier à la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco. Et les étreintes franches entre les légendes du rallye. «Il y a de rares exceptions mais les pilotes forment vraiment une famille, assure Bernard Béguin. Par exemple les gens pensaient que j’étais fâché avec César Baroni alors que je l’aime beaucoup et que je pense que c’est réciproque. On a longuement discuté au rallye d’Antibes il y a deux ans et on adore se retrouver. On a tous eu des combats l’un contre l’autre, avec César, avec Bruno (Saby), avec Ari (Vatanen) en Corse, en fin de compte ça rapproche. C’est ça la famille du rallye.»

Une amitié imperméable au temps, la preuve avec la joie du Japonais Kenjiro Shinozuka à la vue de Bernard Béguin. «Il était content qu’on se revoit. On était dans le Team Mistubishi et on ne s’était pas revu depuis le Dakar 1986… il y a 34 ans! C’est la famille de la course et c’est encore plus fort en rallye. Les pilotes de circuit sont un peu plus chacun dans leur bulle.»

Une famille ouverte, à l’image du Team des Chefs étoilés engagé de longue date sur l’Historique. «Ils sont vraiment truculents et font partie de l’histoire de l’Historique. Ils forment une espèce de baromètre pour nous et sont super dynamiques», témoigne Géry Mestre qui, non loin de Jean-Pierre Richelmi, s’extasie devant l’exposition. «C’est un trésor. Il y a tout un tas de gamins qui rêveraient d’être ici, c’est Alice au Pays des Merveilles!»

«C’est nécessaire, c’est un trait d’union entre les générations. Je suis surpris par le nombre et la qualité des voitures», appuie Béguin. «L’ADN du rallye se transmet avec les contraintes de nos sociétés actuelles. Avant, quand on partait sur un rallye, c’était l’aventure. ça a beaucoup évolué mais c’est dans le sens du monde actuel, avec plus de sécurité, moins de nuisances et d’impacts sur le plan écologique. Le rallye évolue.» Et la passion, intense, demeure.