L'ex-batteur de Trust craint la disparition des gros festivals d'été

"J'ai intégré une agence d'interim"

Comment vis-tu le stand-by qui immobilise ta profession ?

Cela me donne du temps libre... Mais le train-train ça ne dure pas chez moi. Je suis un hyperactif. Il faut que je bosse ! Etant donné qu’il n’y a plus de tournées, j’ai retrouvé mon ami bassiste Fred Guillemet (ex Warning, Trust, Shakin’ Street...) avec qui j’avais formé Face To Face à la fin des années 80. Nous avons bossé chez lui dans le Gard et en studio à Montpellier ces dernières semaines. Le titre The Beast Is Back In Town est déjà sur les réseaux en attendant le E.P. 5 titres pour Pâques.

Que s’est-il passé avec Sortilège reformé en 2019 et avec qui tu devais faire le HellFest le 20 juin ?

...accompagné d’une tournée de 25 dates en France et en Europe ! Eh bien j’ai été remercié avant Noël... ça ne collait plus avec les autres membres et en plus le groupe est en plein dans la tourmente. L’an dernier il y a eu scission, ce qui a abouti à l’existence de deux Sortilège, avec d’un côté le chanteur originel, Zouille, et de l’autre le reste des membres fondateurs. C’est pathétique ! Comment voulez-vous que les fans s’y retrouvent ?...

Sans tournées ni sorties d’albums, comment résister ?

Faute de cachets, l’intermittence s’arrête en août pour moi. Alors tout en continuant la musique, j’ai intégré une agence d’intérim. Il faut se dire qu’en ce moment beaucoup de musiciens tombent. Et le pire reste à venir... Alors j’ai paré à ça en bossant pour Colissimo. Il se trouve que le directeur de l’agence est un fan absolu de rock et de Trust en particulier. Il est resté scotché quand il a vu mon C.V. ! (rire)

Quel avenir pour les gros festivals auxquels autrefois tu étais à l’affiche ?

J’ai connu l’âge d’or de la musique, Bercy, les Monsters of Rock, etc. Là je ne vois pas d’issue... J’en suis même à craindre qu’ils disparaissent... Pourtant je suis un optimiste de nature. Quoi qu’il arrive, ça ne sera plus jamais comme avant !

Refaire de la scène est-il si compromis ?

Ça ne va pas redémarrer demain. Alors je suis aussi en train de monter mon home-studio pour proposer mes services. Master classes en ligne, enregistrements de parties de batterie à destination d’artistes ou de particuliers qui me les commanderaient, etc. Je dois multiplier les pistes !