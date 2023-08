Originaires de la Côte d'Azur, ces parents célibataires recherchent l’amour sur TF1

Comment refaire sa vie après une séparation dans les meilleures conditions quand nous sommes parents? Ces trois célibataires, originaires d’Antibes, d’Auribeau-sur-Siagne et de Cannes, n’ont jamais trouvé la réponse. Ils ont préféré consacrer leur quotidien à leurs enfants, en laissant de côté la femme et l’homme qu’ils étaient. S’attendaient-ils à ce que leurs petits, majeurs aujourd’hui, regrettent leur choix? Maintenant qu’ils sont adultes, tous rêvent de voir leur papa et leur maman heureux et amoureux. C’est pourquoi ils ont décidé de les inscrire à la future émission de téléréalité "Ma mère, mon père, l’amour et moi", qui sera diffusée ce jeudi à 21h30 sur la chaîne TF1.

Le concept?

Tout au long du séjour romantique, les parents célibataires sont guidés par des experts.

Ces derniers leur organisent des ateliers de coaching sur-mesure pour apprendre à se connaître et se rapprocher, des rendez-vous à deux dans des endroits magnifiques mais aussi différentes activités pour partager des moments de convivialité et de complicité. Mais ce séjour prend une tournure inédite! Car ce qu’ils ignorent tous… c’est que ce sont leurs propres enfants (tous majeurs) qui se cachent derrière ces mystérieux experts à l’origine de ce planning de rêve!

Qui de mieux que les enfants, qui connaissent leurs parents par cœur, pour les aider à trouver l’amour?

"Mon papa s’est tellement occupé de moi qu’il a oublié l’homme qu’il était." Cynthia voue une gratitude infinie envers son père. Martial, qu’elle aime appeler son "meilleur ami", l’a élevé "tout seul". Sans entrer dans les détails, l’homme de famille précise combien il était important pour lui d’inclure une "notion d’amitié" au sein de leur relation. Et depuis? Ils font les quatre cents coups ensemble. Des passions communes, ils en ont des tonnes, comme la nourriture, le sport et le voyage. Mais ce qu’ils préfèrent, c’est partager des vidéos sur les réseaux sociaux. Enfin, ça, c’était d’abord le hobby de la jeune étudiante. "Je le filmais à son insu et le postais sur Internet. Quand il apparaît sur les vidéos, je fais des milliers de vues!"

Sur le Net, l’inséparable duo est devenu viral: plus ils se fendent la poire, plus les internautes aiment les voir rire. La production de l’émission n’a pas voulu passer à côté d’un tel binôme!

Après avoir été contactés, Martial et Cynthia ont fini par accepter de se prêter au jeu. Bien que le chef d’entreprise "attendait simplement de croiser la bonne personne" sans être obsédé par l’amour. Derrière les écrans, la jeune femme a pu assister "aux belles rencontres". "J’ai trouvé ça intrusif, au début du jeu, mais, en fin de compte, le concept est sain."

Siham, 53 ans, sera observée par sa fille de 22 ans, Ambre.

Quand Siham et Ambre se retrouvent dans une pièce, ni l’une ni l’autre ne peut rester dans le silence. "On n’arrive pas à garder nos petits secrets, on est obligés de se les raconter." À 53 et 22 ans, elles ne sont pas simplement mères et filles. Plutôt "meilleures amies". Siham, célibataire depuis deux ans, s’était d’ailleurs confiée sur le sujet: "Je suis de nouveau dans l’optique de retrouver quelqu’un. Avant, ma priorité se portait sur mes filles. J’étais une maman, et non une femme et petite amie. Maintenant qu’elles ont grandi, je peux de nouveau me reconsidérer."

Ce discours n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde, puisqu’Ambre a immédiatement accepté la proposition de la production de l’émission. Malgré la réticence de sa maman. "Je ne voulais pas participer puisque j’avais des a priori sur la téléréalité. Mais ce concept m’a paru bienveillant."

Évidemment, lorsque Siham a compris que sa fille tirait les ficelles de son jeu, les émotions se sont "entremêlées". "J’étais confuse parce que nous sommes très fusionnelles. Il n’y a rien de ce que j’ai pu faire ou pu dire qui pourrait me faire rougir devant ma fille."

Désormais, Siham et Ambre, toutes deux "joyeuses et rigolotes" – avec un penchant d’impulsivité pour la jeune femme – s’impatientent de se découvrir à l’écran. "Beaucoup de parents vont pouvoir s’identifier en nous."

Non, ils ne s’écrivent pas tous les jours. Ressentent-ils réellement le besoin d’échanger aussi régulièrement? "Non, nous restons tout aussi proches en étant éloignés l’un de l’autre." La mère, 45 ans, et le fils, 20 ans, sont unanimes: leur "complicité " est absolue. C’est pourquoi Romain n’a eu aucune difficulté à proposer l’aventure à sa maman lorsque la production l’a contacté. Même s’il pensait ne jamais être retenu parmi les candidats. "Lors du casting, on s’est montré naturels. Fidèles à nous-mêmes."

Leurs personnalités, "assez froides et réservées au premier abord", ont plu. Voilà comment ils ont été embarqués à côtoyer, pendant deux semaines au sein d’une maison provençale, les autres participants. À vivre cette expérience "unique et innovante" malgré ces moments… de gêne. Si Cindy et Romain accordent une importance à la communication, et se racontent habituellement leurs amourettes respectives, le jeune homme reconnaît s’être senti "intrusif". À l’inverse, la maman ne se sent pas gênée d’avoir été observé par son fils pendant ses date (1) amoureux: "Je n’ai joué aucun rôle."

1. "Rendez-vous", en anglais.