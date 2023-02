"Les valeurs de ce manga sont toujours d'actualité": rencontre avec le père d'Olive et Tom au salon Magic de Monaco

Père d’un manga mythique pour toute une génération: Olive et Tom.

Depuis la première série publiée en 1980, le manga a fait le tour du monde. Et a offert à son créateur une renommée de rock star qu’il a pu apprécier ce samedi à la rencontre des participants au MAGIC.

Interview.

Vous êtes l’invité d’honneur du salon MAGIC. Que vous dit le public qui vient à votre rencontre tout le week-end?

Ils me disent tous que ce sont des fans de longue date d’Olive et Tom [rire]. Ce qui me laisse croire que les valeurs de ce manga sont toujours d’actualité dans le domaine du football où le business a pris beaucoup de place.

Vous-même, vous présidez le Nankastu FC, un club de 5e division au Japon, depuis 2019. Quel président êtes-vous?

L’équipe est encore dans une catégorie mineure du championnat mais nous essayons de la faire progresser. Et je préside toute cette activité, en discutant autant avec les joueurs qu’avec ceux qui gèrent les affaires du club… D’ici cinq ans, ce que je peux dire c’est que nous aurons un stade baptisé Captain Tsubasa Stadium [le nom original du manga en Japonais, ndlr] qui sera lié à un musée consacré aussi à Olive et Tom. Le bâtiment sera construit à Katsushika, ma ville de naissance dans la banlieue de Tokyo.

Vous êtes devenu fan de foot en 1978 avec victoire de l'Argentine en Coupe du monde, le scénario du France-Argentine 2022 était-il encore plus fou que dans vos mangas?

C’est vrai, j’étais d’ailleurs dans le stade pour la finale au Qatar. Et ce qui était impressionnant, c’est qu’on ne savait pas qui allait gagner jusqu’au dernier moment. C’était presque encore plus dramatique que dans un manga!

Le Japon pourrait-il un jour gagner une Coupe du monde?

Je l’espère vraiment. C’est pour ça que Tsubasa [Olive dans la version française, ndlr] gagne dans le manga. La réalité rejoindra peut-être un jour la fiction…

Vous avez dessiné l'affiche de cette édition 2023 de MAGIC, qui se trouve être prophétique puisqu’elle est illustre le derby Monaco-Nice qui se joue ce dimanche au stade Louis-II. Serez-vous au match?

Bien sûr! Je vais aller voir le match et j’espère que Takumi Minamino (le joueur de l’AS Monaco de nationalité japonaise) mettra un but!