Les six statues monumentales plongées en baie de Cannes à quelques dizaines de mètres de l’île Sainte-Marguerite sont citées dans la catégorie "Most underwater art installations by an individual".

Soit celle de la plus importante installation d’œuvres d’art sous l’eau.

L’artiste anglais a travaillé plusieurs années sur ce projet insolite d’éco-musée pour lequel des Cannois, de tous âges, ont prêté leur visage.

On comprend le choix de l’ouvrage: ces statues en béton au PH neutre, non polluant, atteignent deux mètres de haut et une dizaine de tonnes chacune!

Une installation prise d’assaut chaque été par les baigneurs, touristes et locaux, en visite sur l’île Sainte-Marguerite...