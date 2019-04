Les robes de la princesse Grace exposées à Granville

On la surnomme la « Monaco du Nord ». Si Granville n’est pas au bord de la Méditerranée mais de la Manche, la Principauté et la ville normande ont plus d’un point commun. Jeudi, le souverain y a inauguré l’exposition « Grace de Monaco, une princesse en Dior ».

Un projet voulu à l’occasion du quatre-vingt-dixième anniversaire de naissance de sa mère cette année, présenté à la villa Les Rhumbs, qui fut la demeure de famille du couturier Christian Dior.

Un lien entre Monaco et Granville

L’idée est venue en 2015 alors que le souverain effectuait une visite à Granville, dans le souvenir de ses aïeuls. En effet, Jacques de Matignon en 1715, était gouverneur de Granville quand il s’unit avec Louise-Hyppolite Grimaldi, fille d’Antoine 1er de Monaco. Ce dernier n’ayant pas de fils alors, Jacques de Matignon prend le nom de son épouse et devient le prince Jacques 1er de Monaco. Le lien se tisse alors entre la Principauté et la cité balnéaire normande. Un lien que le prince Albert II a honoré en se rendant à trois reprises dans la région ces dernières années.

Un lien renforcé avec cette exposition qui présente 90 tenues de la princesse Grace réalisées par la maison Dior. Des ses fiançailles, Grace Kelly fut, en effet, une des égéries pendant près de trente ans jusqu’à devenir en 1967, la marraine de la griffe Baby Dior. Cette collection de robes, présentée à Granville jusqu’au 17 novembre est complétée par des documents et images d’archives, qui jalonnent l’exposition, issus des collections du Palais princier.