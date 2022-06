Les Rencontres philosophiques se délocalisent chaque matin sur le marché de Monaco

La semaine "PhiloMonaco" se déroule jusqu’à dimanche dans toute la Principauté, y compris au marché de la Contamine! Ici, chaque matin et pendant quatre jours, les Rencontres Philosophiques de Monaco se délocalisent. "Le marché c’est vraiment le lieu où tout le monde se rencontre. Le but c’est que la philosophie soit accessible à tous", souligne Florian, assistant éditorial.



Un endroit populaire propice à l’échange et à la réflexion, pour mieux comprendre le monde et la société d’aujourd’hui et de demain. Les thèmes traités lors des tables rondes sont divers. Ce jeudi le sujet sera le "Soin", et vendredi, il sera question des "Femmes".

La philosophie à l’école

Ce mercredi matin, c’est l’éducation qui était au cœur de la discussion. Les participants ont évoqué le fait que la philosophie n’est pas enseignée comme il le faudrait. Selon Sébastien Charbonnier, professeur, en France "quand vous faites un lycée professionnel, vous n’avez pas le droit à la philosophie. Apparemment, si vous utilisez vos mains ou que vous avez une intelligence du corps, c’est incompatible avec la philosophie."

Un espace est réservé pour les personnes qui vont intervenir lors du débat et un autre est mis à disposition du public. 9h15, l’échange est lancé. C’est Sandrine Nègre, journaliste de Monaco Info qui anime la discussion. Les intervenants sont très variés, allant du philosophe au psychologue, en passant par l’éditrice et l’artiste. Sur un même thème les approches sont très différentes, ce qui rend le débat intéressant. La parole est bien équilibrée et tous échangent leur savoir dans une ambiance conviviale, autour d’un café.

Échange avec le public

Quelques personnes qui font leur course sur le marché, s’arrêtent. Certaines d’entre elles restent et prennent place pour écouter l’échange entre les passionnés de philosophie. La deuxième partie de l’atelier est justement un échange avec le public qui est libre de poser des questions.

Les rencontres philosophiques de Monaco ont lieu chaque matin de 9h à 10h30 jusqu’à vendredi au Marché de La Condamine. C’est gratuit et ouvert à tous.