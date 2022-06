Les Rencontres Philosophiques de Monaco: 5 thèmes d’actualités pour réfléchir

Les Rencontres Philosophiques de Monaco démarrent sur les chapeaux de roues le mardi 7 juin avec la question de l’écologie. “La naissance et l’évolution de l’écologie politique” sera la première leçon dispensée par Serge Audier, professeur et spécialiste en philosophie morale et politique. S'ensuivra une conversation autour de la question de “La politique de la culpabilité”. Aujourd’hui, psychiatres et psychothérapeutes parlent de plus en plus d’“éco-anxiété”, pour traduire ces troubles que crée la perspective des cataclysmes écologiques. Une sorte de constat d’impuissance de l’Homme, mais peut-on vraiment se dire innocents? Si les catastrophes écologiques annoncées mettent en cause la responsabilité de tous, cette politique peut-elle se fonder sur la culpabilité? Raphael Zagury-Orly, Catherine Larrère et Camille de Toledo nous éclaireront sur le sujet. Mathilde Ramadier interviendra sur la question de la Deep Ecology. Enfin, l’arbre fera l’objet de l’attention philosophique lors de la dernière table ronde de cette première journée avec Emanuele Coccia: l’arbre serait-il plus humain que l’humain?

Le thème “Le normal et le pathologique” constituera la première leçon dispensée par le psychanalyste et psychologue clinicien Amos Squverer lors de la troisième journée des Rencontres philosophiques de Monaco. Deux tables rondes viendront compléter cette journée. Au programme: “Philosophie de la naissance, ce que mettre au monde veut dire” avec Chantal Birman et “Soin et compassion, soigner avec humanité” avec Cynthia Fleury. Attaché à l’acte thérapeutique, le soin exige savoir, méthode et technique. C’est parce qu’il est soutenu par un long apprentissage pratique et théorique que le geste, la prescription, l’opération du médecin est efficace. Et c’est parce que le médicament est scientifiquement élaboré, contrôlé, testé, qu’il arrive à extirper la maladie. Mais la médecine n’est pas, ou n’est plus, un «art mécanique». Elle est une science humaine, qui a affaire à des personnes, avec leurs particularités, leurs projets, leurs peurs, leurs émotions, leurs logiques de pensée. La compassion, quant à elle, est l’une des rares «positions» humaines capable d’engendrer une action vouée à l’allègement de la douleur d’autrui. Mais a-t-elle des vertus thérapeutiques? Peut-elle soigner? Voilà tout le questionnement de cette table ronde du jeudi 9 juin.

Le dessin d’enfant et la question « Qu’est-ce qui “fait famille” » seront les deux premières conversations du mercredi 8 juin. Deux tables rondes viendront parfaire cette journée. “Que peut la philosophie à l’école?” avec Edwige Chirouter et Frédéric Lenoir, et le thème des “Écrans, des réseaux sociaux et de la protection de l’enfance” feront l’objet de tous les débats. L’écran est à la fois ce qui fait obstacle, mais qui permet aussi de voir. Aussi, depuis longtemps, parle-t-on des «dangers» à ne percevoir la réalité qu’au travers des images, jusqu’à dire que les addictions aux écrans sont comme des mutilations de notre rapport au monde. Ces dangers sont-ils réels, et de quel ordre? De quels droits protecteurs bénéficient les enfants?

La notion d’égalité constitue la première leçon en ouverture de la journée du vendredi 9 juin. Les domaines qu’elle investit sont nombreux: égalité de genre, de situation, de position, de pouvoir, égalité de droits, de biens, de chances, d’opportunités, etc.. Mais les questions qu’elle pose touchent principalement la liberté, et son aptitude ou son inaptitude à fonder, seule, la justice. La journée se poursuit avec deux conversations sur les thèmes “Féminisme: quelle place pour les hommes?” et “Sexe et genre: les modernes”. La dernière table ronde abordera la thématique de “La Vérité sur le corps des femmes” avec Najat Vallaud-Belkacem et Camille Froidevaux-Metterie.

Au travers de la Semaine PhiloMonaco les Rencontres Philosophiques de Monaco se sont donné la tâche de créer une «communauté» où la parole et la pensée circulent librement entre tous et éclairent les problèmes que le temps présent rend de plus en plus complexes. De nombreuses personnalités participeront ainsi à ces conversations, dialogues, tables rondes et leçons dans le but d’ouvrir nos pensées à de nouveaux horizons.

Si l’entrée aux différents débats et discussions est gratuite, les réservations sont conseillées via le site philomonaco.com. La Soirée de Remise des Prix, à 20h le jeudi 9 juin au Théâtre Princesse Grace, en présence des membres fondateurs et des membres du Jury, est également gratuite et ouverte à tous.

Une grande partie des rencontres proposées sera disponible en direct sur le site PhiloMonaco et sur les pages Youtube et Facebook de PhiloMonaco.

Pour tout complément d’informations: contact@philomonaco.com

