Les Rencontres Philosophiques de Monaco: 5 thèmes d’actualités pour penser ensemble

1.L’écologie

Les Rencontres Philosophiques de Monaco démarrent sur les chapeaux de roues le mardi 7 juin avec la question de l’écologie. “La naissance et l’évolution de l’écologie politique” sera la première leçon dispensée par Serge Audier, professeur et spécialiste en philosophie morale et politique. S'ensuivra une conversation autour de la question de “La politique de la culpabilité”. Aujourd’hui, psychiatres et psychothérapeutes parlent de plus en plus d’“éco-anxiété”, pour traduire ces troubles que crée la perspective des cataclysmes écologiques. Une sorte de constat d’impuissance de l’Homme, mais peut-on vraiment se dire innocents? Si les catastrophes écologiques annoncées mettent en cause la responsabilité de tous, cette politique peut-elle se fonder sur la culpabilité? Raphael Zagury-Orly, Catherine Larrère et Camille de Toledo nous éclaireront sur le sujet. Mathilde Ramadier interviendra sur la question de la Deep Ecology. Enfin, l’arbre fera l’objet de l’attention philosophique lors de la dernière table ronde de cette première journée avec Emanuele Coccia: l’arbre serait-il plus humain que l’humain?

2.L’éducation

Le dessin d’enfant et la question « Qu’est-ce qui “fait famille” » seront les deux premières conversations du mercredi 8 juin. Deux tables rondes viendront parfaire cette journée. “Que peut la philosophie à l’école?” avec Edwige Chirouter et Frédéric Lenoir, et le thème des “Écrans, des réseaux sociaux et de la protection de l’enfance” feront l’objet de tous les débats. L’écran est à la fois ce qui fait obstacle, mais qui permet aussi de voir. Aussi, depuis longtemps, parle-t-on des «dangers» à ne percevoir la réalité qu’au travers des images, jusqu’à dire que les addictions aux écrans sont comme des mutilations de notre rapport au monde. Ces dangers sont-ils réels, et de quel ordre? De quels droits protecteurs bénéficient les enfants?