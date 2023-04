Les premières séquences de la mini-série sur l'affaire Agnès Leroux tournées ce lundi à Nice

Des caméras, des projecteurs, des plots, des camions, des techniciens… Silence, moteur! Si vous passez ce lundi matin devant le Casino Barrière Le Ruhl à Nice, vous aurez la chance d’apercevoir le tournage des premières séquences de "Tout pour Agnès".

C’est le titre d’une mini-série de 4 épisodes, chacun de 52 minutes, que réalise Vincent Garenq pour France 2. Au générique, la Niçoise Michèle Laroque, Yannick Choirat et Marie Zabukovec. Une fiction télévisée inspirée de la célèbre affaire Agnès Le Roux, cette jeune femme disparue mystérieusement en 1976 alors que sa mère, Renée Le Roux dirigeait d’une main de fer le Palais de la Méditerranée, le Casino historique de la Promenade des Anglais, objet à cette époque de toutes les convoitises.

En particulier de Jean-Dominique Fratoni, son principal concurrent, qui avait l’objectif de devenir L’Empereur des Jeux de la Côte d’Azur, en rachetant le Palais de la Méditerranée.

Poussée par son amant, l’avocat Maurice Agnelet, l’héritière Agnès Le Roux avait vendu ses actions à Fratoni. Quelque mois plus tard, elle s’évanouissait dans la nature.

Pour sa mère, il n’y avait pas l’ombre d’un doute, Maurice Agnelet l’avait tuée pour s’emparer de sa fortune…

Un long-métrage d'André Téchiné

En 2014, le réalisateur André Téchiné dans son film, "L’Homme qu’on aimait trop", adapté du livre "Une femme face à la mafia" de Renée et Jean-Charles Le Roux, réunissant à l’affiche Guillaume Canet, Catherine Deneuve et Adèle Haenel, avait déjà traité de l’affaire Agnès Le Roux.

Après le cinéma, c’est donc la télévision qui s’en empare. Pour la productrice Judith Naudet à l’initiative de "Tout pour Agnès", c’est une évidence. "Il s’agit de l’une des plus grandes affaires judiciaires françaises", dit-elle. Le format de la mini-série permet de s’attaquer à nouveau à l’affaire Agnès Le Roux parce que le long métrage d’André Téchiné ne parlait que d’un petit bout de cette histoire. Or, elle est vraiment extraordinaire parce qu’elle a duré près de quarante ans! Et que le format de la mini-série permet de la déployer entre son point de départ, la disparition d’Agnès Le Roux jusqu’à la condamnation de Maurice Agnelet en 2014 (Ndlr: décédé le 21 janvier 2014).

Déjà productrice de "L’affaire Agnès Le Roux, Confidences d’un condamné", un documentaire de Philippe Pujol, diffusé par Canal+, en décembre dernier, Judith Naudet a fait confiance à Vincent Garenq pour mettre en scène "Tout pour Agnès".



"Les Niçois m’ont souvent confié que cette affaire était "une salade niçoise" avec des ingrédients incroyables, plaisante-t-elle, pour passer du documentaire à la fiction. Plus sérieusement, je cherchais donc un réalisateur qui soit capable de travailler en profondeur les affaires judiciaires. J’ai à cœur de permettre au public de comprendre toutes les affres qui ont mené au destin tragique de tous les protagonistes de l’affaire Le Roux. Et je savais que Vincent Garenq, auteur de films comme Présumé coupable sur l’affaire Outreau, L’Enquête sur l’affaire Clearstream, serait le bon chef d’orchestre pour réussir cette série de manière intelligente et fine".

Trois ans après "Le Mensonge", la série sur l’affaire Christian Iacono avec Daniel Auteuil, le metteur en scène et scénariste Vincent Garenq retrouve la Côte d’Azur. "C’est un peu comme pour l’affaire Iacono que j’ai accepté la proposition de Judith Naudet, confie-t-il à la veille de son arrivée à Nice. Il y a la famille Le Roux, la famille Agnelet, des histoires qui vont bien pour une série. Une histoire qui se renouvelle en quatre épisodes. Une véritable richesse scénaristique avec les casinos, la mafia des années 70, et ces tragédies familiales qui s’entrecroisent. Si j’y vais, c’est parce que ça m’amuse aussi de raconter une histoire ancienne et d’avoir le temps de la développer. Et là, je sais qu’il y a quelque chose à défendre.".

Michèle Laroque incarne Renée Leroux

Côté casting, Michèle Laroque dont on connaît les attaches familiales niçoises a accepté en 24 heures d’incarner Renée Le Roux. Le scénario de "Tout pour Agnès" a été envoyé à son agent Cécile Felsenberg et dès le lendemain, l’actrice a dit oui tout de suite. Pour le rôle d’Agnès Le Roux, le réalisateur a choisi la jeune comédienne Marie Zabukovec, encore peu connue, que l’on a vu récemment dans "Mascarade", le film de Nicolas Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, et "Notre Dame, la part du feu", série télévisée sur Netflix avec Roschdy Zem. De son côté, Yannick Choirat, qui avait joué Victor Hugo dans une série sur l’auteur des "Misérables" campera Vincent Agnelet. "Un très bon acteur qui sera parfait dans ce personnage d’avocat sulfureux." souligne Vincent Garenq.

Premier clap ce matin Premier clap ce matin sur la Prom’ pour l’équipe de Vincent Garenq, qui y séjournera jusqu’à la fin avril avec des incursions à Villefranche notamment, avant de rejoindre Paris en mai. L’équipe de production est installée aux Studios de la Victorine. Au total, 42 jours de tournage pour "Tout pour Agnès", mini-série prestigieuse, ambitieuse, sur laquelle France 2 mise beaucoup.





Marie Zabukovec est Agnès Le Roux. Photo DR.

Yannick Choirat est Maurice Agnelet. Photo DR.