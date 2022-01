Les coups de cœur de Renan Cros, le "M. séries" de Canal+

Renan Cros est un mordu de séries. Rien ne lui échappe. Ce n’est pas pour rien qu’il présente, entouré de journalistes spécialisés, Le Cercle Séries, l’émission qui décortique et analyse le monde des séries sur Canal+.

Nous avons passé au crible Renan, le sériephile!

> Sa série du moment: "Euphoria, la saison 2, dont on attendait le retour. C’est un mélange des genres exceptionnel."

> Sa série favorite : "Friends. C’est une série générationnelle que j’ai dû voir, en intégralité, trois ou quatre fois."

> La série qu’il a honte d’aimer: "Une nounou d’enfer, je la trouve toujours aussi drôle."

> La série de 2022: "J’attends avec impatience le retour d’OVNI(s), loufoque, surprenante, étonnante visuellement."

> La série culte à laquelle il n’a jamais accroché:"Je suis passé à côté de Game of Thrones, je l’ai regardé pour comprendre le phénomène de société mais ça ne m’a pas bouleversé."

> Son personnage de série favori: "Leslie Knope dans Parks and Recreation, elle est constamment positive. J’ai adoré son duo le personnage de Ron Swanson."

> Sa fin de série préférée: "La fin de Six Feet Under, c’est la série qui m’a donné envie d’aimer les séries. C’est la plus belle fin pour une œuvre, elle raconte tout…"

> La série qui l’a le plus ému lors de son épisode final: "Parks and Recreation car on quittait une bande. Desperate Housewifes aussi."

>La série dans laquelle il aurait aimé jouer: "Twin Peaks, car j’adore David Lynch."

> La série qui a fait la saison de trop: " La Casa de Papel aurait pu se contenter de la première saison, celle en deux parties, et ne pas continuer."

> La série qu’il aimerait revoir pour la première fois: "The Leftovers. C’est une série qui vous bouscule, qui vous questionne, dans laquelle on ne sait pas par quel sentiment passer, elle rend nostalgique."

> La série qui le définit le mieux: "Il y a en plein mais je pense à Freaks and Geeks de Jude Apatow, qui date du début des années 2000 et qui met en avant plein de comédiens qui ont, depuis, percé comme James Franco, Seth Rogen, etc."

> La série mythique qu’il n’a jamais vue: "Je n’ai pas encore réussi à finir The Shield et c’est un vrai manque!"

Le Cercle Séries, ce vendredi, à 23h, sur Canal+.