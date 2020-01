Les Black Eyed Peas en concert à Monaco le 26 juillet

La Société des Bains vient d'annoncer ce mercredi qu'elle accueillera les Black Eyed Peas le 26 juillet, à la Salle des Etoiles.

Une salle qui, une fois n'est pas coutume, sera en configuration debout pour écouter le trio américain qui a marqué son come back l'an dernier. Remettant au goût du jour leurs tubes "Where is the love", "Let's get it started" ou "I gotta feeling"... qui ont notamment fait vibrer le public lors du dernier Nice Jazz Festival.

Les places pour ce concert monégasque sont au tarif unique de 130 euros. Renseignements : montecarlolive.com