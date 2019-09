Pour la deuxième fois, les artistes du CCL de Roquebrune (Centre culture et loisirs) exposent leurs œuvres au club-house de l’esplanade Jean-Gioan - jusqu’à demain. L’exposition d’aquarelles, de réalisations au couteau, de dessins, collages et montages est ouverte à tous, de 15 h à 18 h 30. Elle met en avant le travail de douze talents inscrits aux cours des sections : Aquarelle, avec Juliette Vincenzini et Cécile Bianchi ; Huile-Acrylique-Aquarelle, avec Martine Prunier ; Art Déco, avec Martine Collignon et Modèle vivant, aux côtés d’Ellie Dweak et Ninette Guilbard.