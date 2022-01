"Le Voyageur" ce mardi soir sur France 3: Bruno Debrandt continue sur sa belle lancée

Diffusé début décembre, le cinquième épisode du Voyageur jouait gros avec le changement de prisme. Exit Éric Cantona, bonjour Bruno Debrandt. Le concept n’a pas bougé, le casting si. Et force est de constater que le public a de nouveau adhéré à la série avec un épisode cinq qui a rassemblé près de 4,8 millions de téléspectateurs (21,1% de PdA).

Dès lors, le capitaine Yann Kandinsky, incarné par Bruno Debrandt, poursuit sa mission de rendre justice à des familles démunies, désespérées de ne pas connaître la vérité sur la disparition d’un proche. Ce mardi soir, changement de décor avec le Pays basque au menu après les Ardennes dans l’épisode précédent. Yann Kandinsky s’est mis au vert. Mais lorsqu’il apprend qu’Yves Cesnoz a été remis en liberté et qu’il est de nouveau accusé de la disparition d’une jeune femme, Angélique Martin, le "Voyageur" lève le camp pour se rendre au Pays basque.

Un épisode récompensé à Cognac

En 2001, Cesnoz avait écopé d’une lourde peine pour le meurtre de Juliette Lemoine, une jeune femme assassinée une semaine après son enlèvement. Mais Kandinsky n’a jamais cru à la culpabilité de Cesnoz. Angélique a disparu trois jours plus tôt, il est donc encore possible de la tirer des griffes de son ravisseur et d’identifier enfin le vrai meurtrier.

Pour accompagner Bruno Debrandt: Fleur Geffrier, Maëlle Mietton, Guillaume Faure mais aussi Pierre Arditi.

Un sixième épisode très attendu puisqu’il a reçu le Grand Prix Cognac 2021 de la Série dramatique de télévision. France 3 devrait rapidement, en toute logique, lancer le tournage des épisodes sept et huit. Le très bon score de l’épisode cinq et l’audience attendue pour celui de ce mardi soir devraient permettre à la chaîne de continuer sur le même rythme, à savoir deux unitaires de 90 minutes par an.