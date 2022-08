"Le Var est ma deuxième patrie": l'imitateur Laurent Gerra est de retour sur RTL avec de nouveaux projets

Les publics d’Anthéa à Antibes et du théâtre Galli de Sanary, où il a fait les deux dernières dates de Laurent Gerra sans modération, la cuvée anniversaire ("dégustée" par 350.000 personnes) l’ont bien ressenti: Laurent Gerra n’a pas boudé son plaisir à vivre ces retrouvailles.

Non sans éprouver un pincement au cœur: "C’est toujours déchirant de quitter une équipe, nous a-t-il confié. D’autant que c’était une tournée de dates qui avaient été reportées pour la plupart à cause de la pandémie. Mais le public avait gardé les billets depuis deux ans et était présent au rendez-vous, ça m’a fait chaud au cœur!"

Depuis trente ans qu’il est sur les routes, la tournée, dit-il, est devenue sa vie. Il y a trente ans, justement, Laurent Gerra était en tournée avec notre journal, en première partie d’El Chato: "C’est une boucle qui est bouclée, et c’était émouvant de terminer par le Var alors que j’y ai vraiment fait mes débuts avec la tournée Var-Matin. J’en ai profité pour aller à Carcès voir mes vignes au Château Sainte-Croix. Je suis allé manger des écrevisses à Barjols au Pont d’or chez Nelly et Joël. J’adore la Provence verte et le Var est ma deuxième patrie!"

À propos de gastronomie, ce véritable "couteau suisse made in Bourg-en-Bresse" a de savoureux projets sur le feu, outre sa rentrée sur RTL ce lundi matin dans l’émission d’Yves Calvi, aux côtés de Mademoiselle Jade, où il est attendu par deux millions d’auditeurs.

Défenseur du "manger régional"

Il est par ailleurs en grande discussion avec Jérôme Bocuse, fils du célèbre Paul, pour développer leur partenariat autour de sa reprise à 100% de Léon de Lyon, de Pléthore et Balthazar et du Chanteclair, trois prestigieuses adresses de la capitale des Gaules.

"On voudrait sauver ces établissements, qui sont des références de la gastronomie lyonnaise, depuis 1904 pour Léon de Lyon. Je ne peux que me réjouir de cette belle association entre des gens qui défendent les valeurs du patrimoine gastronomique français, à un moment où de plus en plus d’enseignes arborent des noms anglais... En revanche je ne suis pas plus "Oreiller de la belle Aurore" du Léon (l’Everest des pâtés en croûte) que daube et anchoïade! Tout ce qui m’importe, c’est de manger régional."

Sitôt la dernière représentation de son spectacle finie, Laurent Gerra s’est empressé de retrouver la réalisatrice Hélène Fillières pour tourner Une confession avec Catherine Frot et Antoine Duléry.

Un téléfilm pour France Télévisions adapté du roman de John Wainwright. Avant d’aller faire du ski au Chili un mois plus tard, dans la Cordillière des Andes! Histoire de se remettre en forme.

Car celui dont Jean d’Ormesson avait dit qu’"il n’était pas la voix de la France mais toutes les voix de la France" (il fait même l’objet d’une étude par le CNRS) entend bien ne pas ménager ses efforts pour continuer à nous régaler de sketchs inédits, réactualisés et de sa vision de l’actualité sans cesse revisitée. Même s’il avoue préférer de loin la radio et la scène à la télévision.

Depuis 2008 sur RTL, il est pressé de reprendre l’antenne: "C’est un peu comme une rentrée des classes, quand on retrouve les camarades et les auteurs, on est content! C’est un vrai bonheur la radio... Comme il y a beaucoup de choses qui m’énervent, c’est un exutoire. En revanche je n’apprécie pas trop cette mode consistant à filmer les émissions de radio, dont tout le charme réside pour moi dans l’imaginaire. À moins que je ne réunisse des copains Jérôme Commandeur, Michel Drucker et Antoine Duléry pour commenter l’actualité avec moi, là ça vaudrait peut-être le coup de filmer..."

En attendant, après avoir été le scénariste de trois tomes de Lucky Luke, il s’est lancé dans l’écriture... du Tueur de trottinettes. L’histoire d’un individu devenu un serial killer de ces engins à roulettes, après que son chien ait été lui-même tué par l’un d’eux... Délicieusement absurde et décalé!

Du lundi au vendredi à 8h45 sur RTL.