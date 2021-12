Le très prisé circuit des crèches de Lucéram en place dès samedi jusqu'au 9 janvier

"Organisateurs et villageois se sont sentis frustrés l’an dernier", avance Christiane Ricort, présidente de la Maison de pays, organisatrice de l’évènement depuis 1996. Car cette manifestation renommée au-delà de notre région est l’affaire de tout un village.

Plus de 450 crèches se nichent dans les endroits les plus inattendus. Sous les porches, lavoirs, bordures de fenêtres, vitrines, à la Tour, dans un tas de bois, sur une rigole, dans les caves, chez les commerçants, au four à pain, à la chapelle Saint-Pierre, sur la placette, à l’église Sainte-Marguerite, à la station de Peïra-Cava, à Turini... C’est la surprise, l’émerveillement, Noël avant l’heure.

Un musée de la crèche unique

De la plus petite dans une demi-noisette, à la plus grande qui s’étale sur plus de 10mètres et représente le village et ses habitants "santonisés", toute une gamme de crèches offrent leurs diversités artistiques. Variations dans les tailles, les matériaux employés et les représentations. Des plus originales aux plus insolites: dans une boîte d’allumettes, un sabot de bois, des "cougourdons", en fer forgé, ou tricotées... Au cœur du vieux village, le musée de la crèche présente dans leur décor spécifique plus de 170 crèches du monde entier, de la plus humble à la plus sophistiquée dont une superbe et très émouvante crèche napolitaine de collection.

Pour les amoureux d’histoire humaine et de ruralité, le musée des vieux outils témoigne des diverses activités artisanales et agricoles de la commune. Pour se plonger dans la féerie de Noël, les visiteurs se munissent à l’entrée du village, au chalet d’accueil, d’un circuit fléché qui les conduira à travers ruelles et places dans l’émouvante magie de Noël.