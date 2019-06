Le show Botero !

Il y a décidément un vent latino qui souffle sur l’été artistique monégasque. Avant l’ouverture de l’exposition consacrée à Dali au Grimaldi Forum, la galerie Bartoux à Monte-Carlo a inauguré, hier soir, son projet estival consacré entièrement à Fernando Botero. L’artiste colombien, qui vit et travaille en Principauté une grande partie de l’année, dans son atelier du quai Antoine-Ier, n’avait plus eu d’exposition dédiée dans une galerie depuis quinze ans.

C’est à ce projet que se sont attelé les équipes de Robert Bartoux depuis plusieurs mois.

« C’est une exposition exceptionnelle qui couvre toutes ses périodes, pour montrer l’étendue du talent de l’artiste », confirme-t-il en dévoilant une trentaine de pièces validées par l’auteur.

Génie créatif

Sculptures en bronze imposantes qui captent le regard, toiles très grand format. Et dessins plus discrets. C’est un festival dans la galerie avec un dénominateur commun : ces personnages girons voire burlesques dont Botero a fait son sel. « C’est son génie créatif. Il a créé un style, une identité visuelle qui fait qu’on reconnaît tout de suite l’auteur quand on voit une de ses œuvres. Dans l’histoire de l’art du XXe siècle, ils ne sont qu’une dizaine a être parvenus à créer cette œuvre universelle. »

Sa constance, le Colombien la conserve aussi sur ses toiles qui gardent un air de famille, qu’elles aient été peintes il y a quarante ans ou l’an dernier. Parmi les œuvres plus récentes, une sanguine dessinée ces dernières années sera mise aux enchères le 21 juillet par la galerie. Qui versa la recette de la vente à la Fondation Prince Albert II dont elle partage les valeurs.

Car l’exposition, qui se tient non pas dans un musée mais dans une galerie, implique que toutes les œuvres sont à vendre. Un « cadeau » accessible à une clientèle très aisée, la cote Botero était grandissante. « Il existe une vraie clientèle de collectionneurs intéressés à chacune des époques de l’artiste. Actuellement, la série sur la thématique du cirque qu’il a peinte au début des années 2000 est la plus demandée. »

Pour autant, Robert Bartoux, conserve les portes de sa galerie grandes ouvertes pour tous les visiteurs. « C’est ma philosophie depuis trente-cinq ans, de démocratiser le monde de l’art. »

L’entrée est donc libre, tous les jours jusqu’au 31 juillet.