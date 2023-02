Thomas Pesquet : "J'aimerais bien faire un manga sur l'espace"

Thomas Pesquet a accepté de répondre longuement aux questions de Monaco-Matin, ce vendredi dans les salons du Fairmont.



Comment atterrit-on au salon MAGIC entre Olive et Tom, Mathieu Kassovitz et des cosplayers ?

C’est une bonne question, je me demande moi-même parfois. [rire] Ce sont des rencontres en fait. J’étais venu au Festival de Cannes notamment à l’invitation de la production de Top Gun : Maverick et on s’est rencontré avec les gens de Shibuya Productions. Ils ont été très sympas, très accueillants, on a bien accroché et ça a créé un petit lien que j’ai eu envie d’explorer. Il y a pas mal de liens entre la pop culture et l’espace, l’un se nourrit de l’autre – peut-être dans les deux sens – et j’ai voulu venir découvrir en vrai, un peu par curiosité.



Tu étais déjà venu à Monaco où tu avais rencontré le prince Albert II. Monaco qui dispose d’un Bureau des Affaires spatiales et où des entreprises sont spécialisées dans les nano-satellites, où Venturi travaille sur des rovers…

Oui il se passe pas mal de choses. Il y a des sociétés technologiques avec qui on s’est parlé et qui se positionnent sur le futur de l’exploration, les rovers lunaires et martiens. Il y a un savoir-faire et une technologie ici et le Prince est très branché exploration, beaucoup sur terre et sous l’eau pour l’instant mais on a ça en commun et on s’est beaucoup parlé. On ne sait jamais dans le futur il y aura peut-être des choses à faire ensemble.



Cédric Biscay a créé un manga sur les échecs avec l’expertise de Garry Kasparov. Impossible qu’il n’ait pas évoqué un manga sur l’espace…

[rire] Oui, j’aimerais bien. Cédric est quelqu’un de super qui a plein d’idées, on parle de beaucoup de choses ensemble. Après il faut trouver le temps parce qu’on est très occupé, mais on s’est promis qu’un jour on en prendrait pour essayer d’explorer un peu plus en détail ce qu’on pourrait faire. On a fait une BD avec Marion Montaigne [Dans la combi de Thomas Pesquet, ndlr] sur ma première mission, pourquoi pas faire un manga sur mes futures missions.

