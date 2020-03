Le salon MAGIC annulé à Monaco, une nouvelle date fixée en 2021

Une nouvelle date a, d'ores et déjà, été fixée : ce sera les 26 et 27 février 2021, toujours au Grimaldi Forum.

"Notre sens des responsabilités nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès du MAGIC, peut-on lire sur le communiqué. Notre évènement étant international, et accueillant majoritairement des invités en provenance de zones à risque, nous ne pouvons pas l'organiser samedi prochain suite aux recommandations du gouvernement que nous tenons à respecter."

La veille, déjà, le prince Albert II avait précisé à Monaco-Matin "qu'il ne serait pas raisonnable de maintenir cette manifestation."

Pour la prochaine édition, sur deux jours donc, les organisateurs peuvent déjà compter sur plusieurs grands noms du milieu qui ont, d'ores et déjà, reconfirmé leur présence. Koji Igarashi, Ayami Kojima, Dave Gibbons, Daitaro Nishihara ,William Simpson, Reika et Jacky... Et, bien sûr, Yoichi Takahashi, le créateur d'Olive et Tom.

"Ils ont voulu soutenir le Magic en validant leur présence, se satisfait Cédric Biscay, fondateur de Shibuya Productions et organisateur du salon MAGIC. Ce qui ne se fait jamais car ils ont tous des emplois du temps de dingue. Ils comprennent cette annulation car le Japon est aussi fortement touché par le virus, avec notamment la fermeture de DisneyLand."