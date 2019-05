Le Grimaldi Forum a signé en février un protocole d’accord culturel avec le groupe macanéen Galaxy Entertainment Group. Un accord dont la première grande étape est l’exposition « Grace Kelly, from Hollywood to Monaco », issue de la combinaison entre les expositions « Les années Grace Kelly » et « Prince et Princesses de Monaco, une dynastie européenne », inaugurée la semaine dernière par la Princesse Charlène.

Rencontre avec Sylvie Bianchéri, directeur général du Grimaldi Forum.