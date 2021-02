Le rappeur cannois Tarik se présente avant de monter sur la scène de The Voice ce samedi soir

Cannois un jour, Cannois toujours ? Tarik a beau avoir quitté la Cité des Festivals à, l’âge de 3 ans, il n’en a pas moins conservé le sens de la scène dans son ADN.

Et si ce jeune homme de 21 ans s’est mis à jouer de la guitare dans la grisaille de Deuil-la-Barre en région parisienne, ce fils d’un entraîneur de volley ne rechigne jamais à revenir monter au filet, pieds dans le sable chaud du Boulevard du Midi, ou bien à faire de la gratte pour les beaux yeux d’une jeune fille face aux îles de Lérins. Ce samedi soir, face aux coaches de The Voice, c’est un autre match qui l’attend.

En quelques minutes, sur une chanson imposée, il devra convaincre au moins l’un d’eux de se retourner. Avec sa voix pour instrument de slameur, plutôt que ses mains d’étudiant kiné. À lui de jouer !

Alors comme ça, vous êtes Cannois ?

Oui, c’est vrai, je n’y suis pas resté très longtemps, mais là-bas, c’est comme la maison, une grosse partie de ma famille y réside encore, et j’adore y retourner pour passer de bons moments à la plage.

La musique, le rap, c’est venu comment ?

J’ai toujours aimé écouter de la musique, comme tout le monde, et puis j’ai commencé à jouer un peu de guitare à l’école primaire. Au collège, j’ai eu la chance de fréquenter un atelier théâtre qui m’a donné le goût de la scène. Et puis, un jour, des amis du sport m’ont entraîné à faire du rap en free style, et j’ai adoré. Le rap, j’y suis venu un peu tout seul avec mon grand frère à l’adolescence, mais mes parents m’ont aussi donné le goût de la chanson française à texte avec Aznavour, Brel, Mouloudji…

Comment es-tu arrivé sur The Voice ?

C’est dingue ! Au départ, j’ai participé à un évènement en ligne, où chaque artiste devait faire une performance avec sa compo, or le directeur de casting de l’émission était présent. Il m’a rappelé quelques jours plus tard pour me proposer de participer aux sélections, mais au début, j’ai cru à une blague ! Et puis finalement, je suis arrivé jusqu’au plateau des primes, j’y crois toujours pas.

La sensation, à l’heure de passer ?

Ah, quand t’est derrière le mur, avec "Tarik, c’est à toi dans 3, 2, 1…", le décompte est intense ! C’est beaucoup d’émotion, de stress, mais aussi de joie et de fierté.

Tu souhaites y être un ambassadeur du rap ?

Chaque année, il y en a au moins un, j’espère avoir cet honneur. Dans un pays comme la France où il y a tant de rappeurs de qualité, c’est une grande chance à saisir.

Vos textes personnels, engagés ?

Je n’ai pas grandi dans une cité et j’ai eu la plus belle enfance du monde à Saint-Denis, au-dessus du resto de mes parents, où l’on était un peu comme Tom Tom et Nana. Il y avait plein de monde, je kiffais ! Mais j’aime composer sur des sujets qui m’interpellent comme les violences conjugales ou l’avortement. La musique, c’est aussi des messages à faire passer.

La chanson sur laquelle vous passez est engagée ?

Non, mais elle me concerne totalement. Elle évoque le choix que doit faire tout artiste avant de se lancer.

Pour vous, la musique a définitivement pris le pas sur le sport ?

Ah, si je dis ça, mon père ne va pas être content ! (rires) J’ai fait 14 ans de Volley, mais je n’ai jamais atteint la finale de la Coupe de France, alors que je suis sur le plateau final de The Voice…

Un coach a votre préférence ?

Oui, Marc Lavoine, parce que c’est un amoureux des mots, et son univers me correspond bien. Mais quoi qu’il arrive, je sais que cette émission va m’apprendre plein de choses sur l’art de la scène, et elle m’aura aussi appris plein de choses sur moi.