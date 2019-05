Le projet Naked Soul permet de récolter 70 000 euros

Les femmes pour les femmes. C’est un projet artistique qui devient humanitaire. Le 8 mars dernier, seize femmes de la Principauté dévoilaient le projet porté par Louisette Levy-Soussan et baptisé « The Naked Soul », littéralement « L’âme à nu ».

Un projet artistique, traduit dans un livre et une exposition, où le photographe de mode Amadeo Turello a photographié et mis en valeur seize femmes pour une série de portraits.

La vente du livre réalisé avec ces images et des tirages photo a permis de rassembler 70 000 euros.

Deux projets en Afrique soutenus

Une somme remise jeudi soir au prince Albert II, au CREM, afin de soutenir des projets de sa fondation. « Et nous tenions à ce que ce soit des projets faits pour les femmes », souligne Louisette Levy-Soussan. Ainsi la somme sera repartie pour moitié dans deux projets soutenus par la Fondation en Afrique. Le premier, déjà initié en Guinée, vise à encadrer la promotion d’une filière de production via un cuiseur à bois à haut rendement énergétique, qui permet à la fois à l’amélioration des conditions de vie des familles guinéennes et contribue également aux politiques locales et nationales en matière d’environnement et de gestion durable des ressources en bois.

Le second projet choisi lutte contre la désertification au Tchad, à travers la promotion de foyers améliorés à basse consommation de bois, via la distribution de petites cuisinières métalliques transportables, gardant longtemps la chaleur et nécessitant peu de bois pour 250 familles, contribuant ainsi à réduire la coupe des arbres, à encourager la préservation de l’environnement et à améliorer la qualité de vie des femmes.

Des femmes qui recevront une formation technique pour utiliser les cuisines améliorées et seront sensibilisées à une meilleure protection de l’environnement et au développement durable.