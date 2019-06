Le prince de Monaco prête une toile au musée Renoir

Le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer accueille une nouvelle toile du maître impressionniste.

Baigneuse s’arrangeant les cheveux, c’est son nom, a été peinte en 1890. Propriété du palais princier, elle a été prêtée pour l’exposition qui débute demain, intitulée « Renoir et les portraits peints au Collettes » et organisée dans le cadre des festivités commémorant le centenaire de la mort du peintre. Le maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre, a annoncé la nouvelle il y a quelques jours.

La toile de format intermédiaire, 63,5 x 73 cm, arrivera ces prochains jours au musée et prendra place aux côtés des autres baigneuses et cariatides, dans la salle consacrée aux nus.

La jeune femme nue, à la peau de nacre, assise sur un talus, est le sujet exclusif du tableau. Avec ses hanches généreuses et ses deux mains portées à ses cheveux, elle occupe le centre de la toile. Sa silhouette se découpe sur un ciel bleu parsemé de nuages encadré par des arbres feuillus. Un paysage et une posture qui inspire calme et sérénité.

Le tableau sera dévoilé demain et sera visible pendant toute la durée de l’exposition qui s’achève le 22 septembre.

Le prince viendra au musée en août

Le prince Albert II de Monaco ne sera pas présent pour le vernissage, précise le palais princier, mais il se rendra au musée mi-août.

Ce n’est pas la première fois qu’une toile est ainsi prêtée à la commune. Au château du Haut-de-Cagnes, « dans la salle consacrée à la famille Grimaldi, une grande partie des œuvres proviennent du palais princier » précise Emeric Pinkowicz, le conservateur des musées de Cagnes-sur-Mer.

En plus de l’œuvre venue de Monaco, le musée Renoir a bénéficié du prêt d’œuvres de deux particuliers, et de trois musées, dont le musée d’Orsay.

La Baigneuse s’arrangeant les cheveux quittera la cité Renoir à l’automne et continuera son voyage vers d’autres musées. A commencer peut-être par le Japon où le palais princier a prévu de faire voyager quelques-unes de ses toiles.