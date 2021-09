Le prince Albert II et Sharon Stone sur la place du Casino de Monte-Carlo pour les aventures de James Bond

Et même la chanteuse Shirley Bassey, connue pour sa puissante voix dans Goldfinger, Les diamants sont éternels et Moonraker.

Personne n’a manqué de s’immortaliser devant, avant de rejoindre l’Opéra Garnier où était projeté le film de 2h43. On y a croisé Victoria Silvstedt; Marie et Louis Ducret; Camille-Rose Gottlieb; Christian Moore, le fils de feu Roger Moore, pour qui un hommage vidéo de six minutes a été diffusé.

Ont suivi, en Aston Martin DB5 toujours, le prince Albert II et le réalisateur du film, Cary Joji Fukunaga. Ne manquait plus que Daniel Craig, Léa Seydoux, Lashana Lynch ou encore Rami Malek – les acteurs et actrices aperçus au Royal Albert Hall de Londres pour l’avant-première mondiale – pour compléter ce délicieux casting.

Si Monaco accueille pareille avant-première, c’est aussi que le réalisateur Cary Fukunaga est un protégé de la Fondation Princesse Grace USA de longue date. En 2015, il avait reçu le Princess Grace Statue Award des mains du prince Albert II dans la Cour d’Honneur du Palais princier. Dix ans plus tôt, il avait surtout reçu une bourse qui avait mis sa carrière sur les rails.

En 2009, son tout premier long-métrage, Sin Nombre, avait ainsi raflé le Prix du jury au festival de Deauville et envoyé un uppercut au public. Un récit sur l’émigration en Amérique centrale et bijou de film indépendant, né d’une longue immersion au cœur d’une filière de passeurs et de gangs. Le style Fukunaga était né. Un travail fouillé et audacieux, engagé et créatif, mué par un sentiment de révolte contre toutes formes de ségrégation. Comme celle dont fut victime son propre père, américano-japonais né dans un camp d’internement du seul fait de ses origines pendant la Seconde Guerre mondiale.

Diplômé d’art et d’histoire aux États-Unis et passé par Sciences Po Grenoble, Cary Fukunaga prend de l’épaisseur à la réalisation de la saison 1 de True Detective, en 2014.

En 2015, il s’attaque aux seigneurs de guerre et enfants-soldats d’Afrique dans Beasts of No Nation, premier film produit par et pour la plateforme Netflix. Woody Harrelson et les Oscarisés Matthew McConaughey et Emma Stone passent tour à tour devant l’objectif de celui qui ne brade pas sa liberté. En 2017, il abandonne l’adaptation du frissonnant a, de Stephen King, alors qu’on boude sa volonté de creuser les personnages. Qu’à cela ne tienne, il succède à Danny Boyle au casting de James Bond. Le dernier de Daniel Craig. Le premier d’une nouvelle ère.