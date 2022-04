Le pianiste Boris Berezovsky appelle à accélérer le siège de Kiev, l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo le déprogramme

"Je comprends qu’on ait pitié d’eux, qu’on fasse les choses délicatement, mais ne pourrait-on pas arrêter de s’en soucier, les assiéger et leur couper l’électricité?". La prise de position, pour le moins radicale, du célèbre pianiste russe Boris Berezovsky contre les Ukrainiens, lors d’un talk-show sur la chaîne fédérale pro-Kremlin Pervy Kanal le 10 mars dernier, a choqué le monde musical international.

Et alors que la star internationale du piano - qui s’était déjà produite à Monaco notamment en octobre 2020, ainsi qu’au Festival de musique de Menton en 2019 - devait être à nouveau un moment fort de saison 2021-2022 de l’Orchestre du Philarmonique de Monte-Carlo, Kazuki Yamada, le directeur artistique et musical a pris la décision d’annuler sa venue aux récitals des 9 et 25 juin.

Le récital du jeudi 9 juin annulé, celui du 25 juin maintenu avec le pianiste Ivo Kahánek

Les personnes disposant d’un ticket pour le récital du 9 juin ont la possibilité de se faire rembourser ou d’indiquer par écrit leur souhait que le montant soit reversé à la Croix-Rouge monégasque afin de contribuer aux actions d’aide aux réfugiés ukrainien.

Le concert du samedi 25 juin avec les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est lui maintenu, le pianiste Ivo Kahánek remplaçant Boris Berezovsky.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la billetterie de l’atrium du mardi au samedi de 10h à 17h30: +377.98.06.28.28., atrium@opmc.mc