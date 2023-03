Le "paradis monégasque" du poète Théodore de Banville

Le poète Théodore de Banville est né le 14 mars 1823. On célèbre le bicentenaire de la naissance de cet écrivain dont les poèmes, jadis, étaient lus dans les écoles. Ils le sont moins aujourd’hui. Beaucoup se souviennent avoir appris cette poésie sur sa ville natale: "Bien souvent je revois sous mes paupières closes,/ La nuit, mon vieux Moulins bâti de briques roses…" Souvenirs, souvenirs...

En 1860, Théodore de Banville a séjourné dans notre région. Il a consacré plusieurs pages à Monaco, dans son ouvrage intitulé la Mer de Nice. En voici quelques extraits:

Un escalier gigantesque

"De la Turbie à Monaco, si l’on continue la route en voiture, c’est encore la majesté hautaine et titanique de la Corniche ; mais comme la presqu’île Saint-Jean tout à l’heure, la presqu’île de Monaco vous poursuit maintenant; vous la touchez et elle vous fuit ; elle est à la portée de main et vous en avez pour trois heures de route. Il vaut mieux laisser là votre méchante calèche de Nice, et descendre résolument à pied la montage de la Turbie par l’escalier gigantesque péniblement creusé dans la pierre-même. Roches énormes superposées par miracle, antres, cavernes, verdure, oliviers penchés sur l’abîme, clairs torrents qui, de toutes parts, s’élancent et bondissent froids comme la glace, transparents, baignés de lumière comme dans le Parnasse de Raphaël ; c’est un merveilleux décor pour les exploits de quelque Roland en quête d’aventures. Mais on n’y rencontre que quelques paysans poussant devant eux leurs grands ânes, et quelques belles filles dont le mouchoir écarlate vous remplit de joie en ravivant par un peu de vermillon l’océan de feuillage que forment les oliviers, les citronniers et ces grands euphorbes dont la verdure égaye les chemins."

"J’ai enfin vu, ô bonheur! un pays pareil au lis de l’Ecriture, un pays qui ne file pas et ne travaille pas. Cette terre heureuse s’appelle la principauté de Monaco. Dans ce paradis étrange où les fruits d’or mûrissent à l’ombre des oliviers, pas de blé, pas de charrue, pas de laboureur; et il n’existe pas non plus, ce travail farouche dont parle Virgile. C’est l’âge d’or ; l’orange et l’olive sont à qui veut les cueillir; du haut des roches tombent et bondissent des sources froides, pures comme le cristal; et ce cri désespéré "Il faut du pain!" ne trouverait pas d’écho chez une race de gens qui laissent les fruits à terre pour ne pas se donner la peine de les ramasser… A Monaco, les bêtes sont libres comme les hommes, et le caroubier, qui vient sans culture, leur fournit pour litière son noble feuillage."

Sous le sceptre de Charles III

"Jugez à quelles déclamations sur l’agriculture échappe l’heureux peuple qui se repose, courbé sous le sceptre du prince Charles III! Il ne cultive pas le blé mais, par champs immenses, la rose, le jasmin, la violette, le géranium, qui servent à faire de l’essence de rose. Le but suprême et définitif de ce jardinage, c’est d’enfermer dans des flacons d’or les parfums destinés aux elle jeunes femmes, et les essences qui assoupliront leurs éclatantes chevelures"…

Poignées d’or

"À Monaco, de même que les fuchsias, la marguerite et la mauve ne sont pas des arbustes mais de vrais arbres, dont le tronc est d’un bois solide et résistant; l’euphorbe aussi est un arbre, un grand arbre, et ce sauvage poison a sa grâce au milieu des rochers grisâtres et sur les chemins qu’il remplit d’une vivace et luxuriante verdure…

Le ciel est si clair que, de la terrasse du Casino j’ai pu apercevoir les côtes de la Corse ! Et l’or est si inutile dans un endroit où il n’y a rien à acheter, que les voyageurs l’emploient à jouer à la roulette !..

Le dernier jour où je suis entré dans les salons de jeu, la banque à sauté trois fois de suite, et le banquier a perdu sans désemparer cinquante-quatre mille francs. Moi-même j’ai ramassé quelques poignées d’or. Mais, me suis-je dit aussitôt, si je m’habitue à ce travail-là, comment à l’avenir écrirai-je seize pages de vers pour gagner deux cents francs?"

Versailles suspendu au milieu des airs

"Pour rendre Monaco habitable et pour donner un asile aux étrangers qu’attirent les représentations dramatiques et l’excellent orchestre installé dans son aimable petite salle Pompadour, le nouveau directeur du Cercle artistique est obligé de réparer et d’embellir à ses frais les maisons des habitants qui, à grand’peine, le laissent faire…Il a amené avec lui les armées d’architectes et de fées ; il élève des maisons de marbre et trace des jardins dignes de Lenôtre au milieu des rochers incultes…

Dans certains endroits, les jardins ont été conquis sur la pente de la montagne, et par des plateaux étagés, resplendissants de fleurs aux couleurs vives, descendent jusqu’à la mer qui lèche amoureusement cette colline de parfums...

J’espère vous étonner en vous apprenant que le château du prince, ce Versailles suspendu au milieu des airs, est entretenu par un seul jardinier, dont les appointements coûtent au prince 40 francs par an !…

A la fin de la journée, je me suis hâté vers la mer. La mer seule, avec sa vue pleine d’apaisement, pouvait m’empêcher de regretter trop vite ces Babels de verdure et de fleurs..."

Les Lauriers Photo DR.