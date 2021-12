Le Musée international de la parfumerie vous emmène en Orient jusqu'au 13 mars

Le pot à khôl se décline sur tous les modes: l’art iranien du Khalam Kari (marqueterie de bois, os, métal et ivoire), le travail de la perle au sultanat d’Oman, de la corne aux Émirats Arabes Unis, de l’os peint en Turquie, du filigrane en Turquie également, et enfin de l’émail ou métal cloisonné en Iran.

Franchir les portes du Musée international de la parfumerie cet hiver c’est être transporté. S’offrir un voyage à dos de dromadaire sous un soleil de plomb en bordant ses yeux d’un trait de khôl pour lutter contre la réverbération.

Après avoir fait parler la poudre, cet été, le MIP met le cap sur l’Orient pour son exposition hivernale à découvrir jusqu’au 13 mars.

Il met en scène sa collection de pots à khôl, commencée en 2008 avec l’aide du musée du quai Branly-Jacques-Chirac, mais particulièrement étoffée en 2016, grâce au don de 268 objets patiemment rassemblés dès 1967 par Françoise Leblanc et son époux, des Parisiens très voyageurs.

Au fil de trois salles, cette incroyable collection de plus de 300 pots et leurs bâtonnets à khôl se déclinent dans de nombreux pays de l’Afrique à l’Asie, par une route de la soie soulignée de noir de fumée; dans toutes les matières: os, ivoire, bois, argent, bronze, métal, perle, cuir, etc.; et toutes les techniques: marqueterie, émail, gravure, filigrane, sculpture, etc.

"Le fonds du MIP compte une cinquantaine de pots à khôl de l’Égypte Antique à aujourd’hui, tandis que la collection Leblanc est composée de pots du XXe siècle", relate le responsable scientifique, Grégory Couderc, qui a choisi d’accompagner son exposition d’immenses photographies représentant les pays du khôl: ici l’Égypte ou le Maroc. Là, la péninsule arabique ou l’Iran, etc...

Pot en cuir des nomades du Yémen

Des regards soulignés d’un trait de noir épais suivent le visiteur qui, passant d’une vitrine à l’autre, s’évade d’un continent à l’autre, d’une société, d’une religion à l’autre: ici, le pot à khôl en verroterie de Jordanie, là, un pot en cuir et coquillages de tribus nomades du Yémen avec son attache pour le porter à la ceinture. Là encore, un pot en métal dont le bâtonnet est surmonté d’un décor symbolisant un bouquet floral qui évoque le hajj, pèlerinage des musulmans à la Mecque. Et, puis plus loin, le khôl dans sa version crayon ou eye-liner qui raconte un mode de vie urbain et trendy.

Une immersion conçue comme un voyage qui fait du bien en ces temps d’incertitudes sanitaires.

Savoir +

Le khôl, le secret d’un regard envoûtant venu d’Orient, exposition jusqu’au 13 mars au Musée international de la parfumerie, 2, boulevard du Jeu-de-Ballon à Grasse. De 10 à 17h30.

Entrée: 6 euros. Rens. 04.97.05.58.00. www.museedegrasse.com