Le musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco sort son premier ouvrage pour enfants

Un récit pour enfants d’une soixantaine de pages écrit en français et en italien pour le moment. L’anglais et le monégasque devraient suivre, a annoncé Elena Rossotti-Notter, directrice du musée.

Écrit par Mireille Grazi, Théo & Sidonie visitent le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco suit la découverte du musée par ces deux jeunes frère et sœur, en compagnie de leurs grands-parents.

Ces derniers leur racontent toutes sortes d’histoires en lien avec les objets présents au sein du musée. Un squelette de mammouth, celui d’un ours des cavernes. Des jeux sont également à retrouver en fin de lecture. Une trentaine de pages ludiques et enrichissantes illustrées par Priscille Mahieu et Eric Le Brun.

"Je suis une passionnée de préhistoire depuis toute petite, raconte Mireille Grazi. Lorsque j’étais étudiante ici à Monaco j’avais déjà fait une visite du musée. J’avais été impressionnée, j’avais adoré ! Lorsque j’ai travaillé sur mon précédent livre Amandine et le retour aux sources j’ai eu la chance d’accéder au laboratoire et c’était fantastique pour moi."

Une journée découverte au musée

Ce n’est pas parce qu’il est destiné aux enfants qu’il faut privilégier le spectacle à la vérité. Pour son récit, Mireille Grazi s’est appuyée sur tout un panel de scientifiques. "A chaque fois que j’écrivais, c’était relu par l’équipe scientifique du musée, poursuit Mireille Grazi. ça a été un vrai travail d’équipe."

À l’occasion de l’inauguration du livre ce mercredi, le musée d’Anthropologie préhistorique a accueilli une dizaine d’enfants de la Principauté qui ont pu découvrir les pièces mises en avant dans l’ouvrage avec les commentaires de son auteure Mireille Grazi. Et ils ont même eu la chance de visiter le laboratoire scientifique, un accès inédit!

En parallèle, un médiateur du musée a lui aussi pu distiller quelques informations et anecdotes sur les pièces présentes sur site.

Savoir +

Théo & Sidonie visitent le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco, 10 euros.

En vente au musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco et dans les boutiques privées du Rocher.