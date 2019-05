Le Monet du souverain exposé à Dolceacqua

Le prince Albert II de Monaco, qui a participé lundi soir à l’inauguration de l’exposition Claude Monet en Ligurie, a prêté pour l’occasion une toile de ses collections privées réalisée par l’artiste français à qui est consacrée cette rétrospective.

En 1883, alors qu’il voyage en train vers Gênes, Claude Monet découvre le littoral italien après la frontière française. Fasciné par l’endroit et les paysages, il choisit d’y revenir l’année suivante. Et s’établit à Bordighera pour un long séjour de trois mois au cours duquel il réalisera une quarantaine de tableaux.

Dans le souvenir de cet hôte de marque, maître de l’impressionnisme, les communes de Dolceacqua et Bordighera organisent conjointement une exposition consacrée au peintre. Et pour la première fois, 135 ans après leur création, trois tableaux reviennent à l’endroit où ils furent exécutés.

Les deux premiers : Le Château de Dolceacqua et Vallée de Sasso. Effet de soleil, proviennent des collections du musée Marmottan Monet à Paris. Le troisième, Monte Carlo vu de Roquebrune, provient de la collection privée du souverain. C’est pourquoi le prince Albert II s’est rendu lundi soir à Bordighera et Dolceacqua pour inaugurer l’exposition Monet, ritorno in Riviera, qui se tiendra jusqu’au 31 juillet.

La toile issue des collections du Palais princier est visible au sein du château Doria de Dolceacqua et l’exposition se poursuit à la villa Regina Margherita à Bordighera.