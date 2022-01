Le Mas d’Hiver des Escaravatiers réchauffera les âmes endormies

C’est le gouvernement qui l’a dit: les concerts debout pourront enfin reprendre à partir du 16 février. À peine l’annonce faite que le Mas des Escaravatiers, à Puget-sur-Argens, s’est mis en marche.

En branle, avec la farouche volonté de réchauffer les cœurs et défier la morosité de l’hiver. Histoire de, déjà, mettre un pied dans le printemps. Avant ses rendez-vous enlevés de l’été...

En fait, ces petits cachottiers avaient même anticipé les longues tirades de Matignon. Comme pour conjurer le mauvais sort et ne pas se trouver fort dépourvu à la mauvaise saison.

Si bien que trois dates viennent de sortir, comme par magie, de leur hotte à musiques.

Rock, pop et poésie

Cali sera le premier, le samedi 26 février, à allumer les étoiles de cette salle de spectacle originale, vêtue de pierres et végétaux. Au milieu des grandes baies vitrées, avec vue sur le rocher de Roquebrune, le Perpignanais sera à son aise avec son répertoire poético-rock.

Quelques semaines plus tard – il faut bien se remettre de ses émotions – place au duo français électro pop, The Pirouettes. Vickie Chérie et Leo Bear Creek n’ont pas leur pareil pour vous transporter sous d’autres horizons. Un enchantement à enlacer, sans restriction, le vendredi 11 mars.

Enfin, le samedi 9 avril, à l’aune du retour du soleil sur nos pâles épidermes, Cats On Trees aura pour mission de vous faire miauler de plaisir et consumer vos neuf vies. De vous faire danser et chanter jusqu’au milieu de la nuit. Griffes rentrées mais poils hérissés au rythme de leurs chansons entêtantes!

Voilà donc trois joyaux semés par les Petit Poucet de Puget-sur-Argens sur le chemin de la liberté retrouvée. Trois invitations à l’abandon partagé.

Le Mas d’Hiver (514, chemin de Saint-Tropez), à Puget-sur-Argens. Réservations: 04.94.81.56.83 et www.lemas-concert.com

Ouverture des portes à 19h30. Attention! Pass vaccinal obligatoire.

> Cali. Samedi 26 février. Tarifs: 30 euros, réduit 28 euros, enfant 13,80 euros.

> The Pirouettes. Vendredi 11 mars. Tarifs: 26,90 euros, réduit 24,90 euros, enfant 13,80 euros.

> Cats On Trees. Samedi 9 avril. Tarifs: 32 euros, réduit 29,90 euros, enfant 13,80 euros.