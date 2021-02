Le lycée Masséna, la Réserve, Sean Connery... On vous raconte la folle histoire de Stéphanie Renouvin, une Niçoise à la radio

Stéphanie Renouvin a beaucoup trop de qualités pour passer inaperçue sur nos supports. Elle est née à Nice, ce qui en fait une interlocutrice de choix, elle anime une émission, Pop-Rock Story, qui ne peut pas laisser insensible les amateurs de bonne musique car, tous les samedis sur RTL2, elle retrace, pendant une heure, l’histoire d’un groupe mythique (ACDC, Fleetwood Mac, Gorillaz, etc.) ou d’un artiste majeur (David Bowie, Bruno Mars, Stevie Wonder) mais elle est aussi, par alliance, la petite-fille du regretté Sean Connery, iconique James Bond tristement disparu fin 2020. Bref, on a forcément beaucoup de choses à débattre avec Stéphanie Renouvin.

Comment définir à un novice l’ADN de Pop-Rock Story ?

C’est le portrait d’un groupe ou d’un artiste à travers sa carrière musicale. Cela dure une heure et c’est une alternance entre des anecdotes, des interviews et surtout de la musique puisque nous diffusons huit morceaux de l’artiste, dans leur intégralité. C’est raconté de manière chronologique.RTL2 est une radio très marquée pop-rock, réaliser une émission sur des artistes renommés est une aubaine, du coup. C’est merveilleux, Pop-Rock Story a bientôt cinq ans et on vient de s’intéresser pour la première fois à des artistes comme Fleetwood Mac, Simon et Garfunkel, et on ne s’interdit pas de faire des petites sorties de route en allant s’intéresser à des artistes majeurs mais pas forcément dans l’esprit pop-rock comme Stevie Wonder, Nina Simone ou James Brown.

Est-ce facile de raconter de tels monstres sacrés en une seule petite heure ?

C’est très compliqué. Un artiste comme John Lennon n’a vécu que quarante ans mais il a influencé tellement de choses, que ce soit musicalement avec les Beatles mais aussi en solo, puis au cinéma également, dans son combat pour la paix, etc. Pour resserrer, on ne se concentre que sur la partie musicale de leur vie car nous sommes avant tout une radio musicale. Huit titres par artistes, là encore, il faut faire des choix difficiles...Quelqu’un comme David Bowie, ne garder que huit titres, c’est un exercice délicat. Souvent, on garde les chansons révélatrices d’une période mais sur Bowie, par exemple, on a aussi passé des chansons de son dernier album car ça nous semblait un moment important de sa carrière. On ne s’empêche pas de faire quelques découvertes quand on se penche sur un artiste.Pour Jeff Buckley, on a mis en avant des chansons moins connues de son album Grace comme Lover, You Should’ve Come Over. On a aussi envie de faire plaisir aux auditeurs, de leur faire découvrir des choses moins connues.

Quel artiste, pas encore abordé, aimeriez-vous raconter dans Pop-Rock Story ?

J’ai très envie de parler d’Elvis Presley. C’est le King, quoi ! Mais c’est difficile car c’est un style qui n’est pas très contemporain, c’est du rockabilly. Mais il est à la base de tellement de choses musicales que l’on pourrait le raconter sous forme d’héritage avec tous ceux qu’il a influencés. À quoi ressemble votre playlist idéale ?Il y a beaucoup de musique électronique et de soul. J’aime beaucoup Massive Attack qui mélange différents genres, tout comme Toto qui fait du rock, de la funk, de la soul. Mais sinon j’adore Queen, Radiohead, Björk, Portishead et Stevie Wonder qui, en plus d’être un musicien hors pair, est un être humain extraordinaire.

Quelle place occupe la musique dans votre vie ?

Avec le confinement, j’ai fait à manger midi et soir pour mes enfants alors je me suis remise à écouter beaucoup de musique. J’avais oublié l’émotion que cela peut procurer, c’est une aide dans une telle période. Avec RTL2, on a mis en place les concerts très privés depuis peu en recevant Julien Doré ou Indochine. Ils sont là, sur scène, sans public, mais ça fait un bien fou de sentir les vibrations d’une basse près de votre corps, entendre de la batterie en live. J’ai regardé l’émission Secours Pop sur France 2 il y a peu, présentée par Daphné Bürki, quel plaisir ce fut de voir des artistes en live. Il faudra en profiter au maximum quand tout redeviendra presque normal, on est frustré de musique, de concerts...

Vous avez fait de la télévision, de l’information, de la radio, qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?

L’échange. Et avec n’importe qui car on apprend toujours des choses. J’aime découvrir, apprendre des choses nouvelles. J’aime beaucoup l’exercice de l’interview, le face-à-face et découvrir des parcours de vie. Le milieu musical est une famille qui me touche particulièrement sur ça.

Pop Rock Story, chaque samedi de 19h à 20h sur RTL2.