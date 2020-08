Le Liban, les arts et la gastronomie au domaine Régis Frères ce jeudi

Mon Liban d’Azur est une jeune association franco-libanaise. Apolitique et indépendante, elle a été créée à Nice à l'été 2019. Elle s’inscrit dans la promotion d’échanges entre la Côte d’Azur et le Liban (économique, artistique et culturel, éducatif et humanitaire).

Dernièrement, l’association a réalisé une opération pour la collecte de médicaments au profit des hôpitaux et dispensaires libanais dans le besoin.

A cause de la pandémie de coronavirus et les périodes de confinement sur les différentes rives de la Méditerranée, l'association a suspendu pendant quelques mois ses événements mais poursuivi ses projets de développement.

Mon Liban d’Azur a programmé un soirée artistique, culturelle et gastronomique au domaine Régis Frères, à Vidauban.

Ce jeudi 20 août, à partir de 16 heures, ce sera le point d'orgue d'une résidence artistique de la libanaise Patricia Tohmé, alias Patoo.

Le Domaine Régis Frères ne se contente pas d’être un vignoble réputé et un site d'une grande beauté. Passionné d’art, Jean-François Régis accueille dans sa maison des artistes de tous horizons, véritable havre de création au cœur de la nature.

Le jeudi 20 août, l'exposition sera ouverte au public de 16 heures à 19 heures, en présence de Patoo qui présentera et commentera ses œuvres.

Cette médiation culturelle sera suivie d'une dégustation du Geôlier, première cuvée du rosé bio du domaine.

Ensuite, l'apéritif sera servi à l'ombre des platanes multiséculaires devant l'ancienne magnanerie.

Fabrice Roy, créateur de "Tourisme Culture Magazine" et ambassadeur Côte d’Azur France entrera en scène à 19 h 30, pour une conférence sur les impressionnistes, "peintres jardiniers".

Enfin, le dîner sera préparé par l'équipe du domaine Régis Frères avec des mets confectionnés de produits exclusivement locaux et de saison. Le pianiste et compositeur Pascal Georges en animera les étapes au piano-jazz.

Lors de cette journée, il y aura un moment d’hommage et de recueillement à la suite de la catastrophe qui a endeuillé Beyrouth.

savoir +

70 € par personne, dont 15 € reversés à Mon Liban d'Azur pour soutenir son action et notamment ses œuvres sociales au Liban, à l'image de l'association du Père Hani Tawk.

Pour s'inscrire, c'est ici