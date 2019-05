Le Grimaldi Forum fait découvrir Dali et ses décors

Le regard exalté, les moustaches érigées, c’est l’un des premiers artistes modernes qui sera célébré cet été au Grimaldi Forum. La grande exposition de l’été sera donc consacrée à Salvador Dali et à son œuvre immensément riche dans sa variété. Elle se déroulera du 6 juillet au 8 septembre, et interviendra, alors que l’on célèbre les trente ans de la mort de l’artiste.

Jeudi soir, au Grimaldi Forum, une conférence publique a fait salle comble pour présenter le travail de cette exposition, les différentes facettes de l’œuvre du maître, et son univers. Grâce au soutien de la fondation Gala & Salvador Dali, à l’issue de la conférence, donnée par Montse Aguer, directrice des Musées Dali et commissaire de l’exposition, un documentaire dont elle est l’auteur, et réalisé par David Pujol, était projeté. Intitulé « La vie secrète de Portlligat », il aborde l’importance de connaître les décors de Dali pour comprendre son œuvre. On y découvre également les rapports qu’il entretenait avec ses parents, et avec sa sœur, également très présents dans ses tableaux.

Emmener le visiteur chez Dali

Mais alors, puisqu’il ne sera pas projeté, comment expliquer cela aux visiteurs ? Pour Montse Aguer, la réponse est simple : « Il y a une section dévouée à l’atelier idéal, avec des symboles, la palette, des pinceaux, des photographies et des vidéos pour faire connaissance avec les paysages. Cela donne vraiment la sensation de mieux comprendre l’œuvre et la pensée de Dali, très conditionnés par ces paysages, dont on retrouve des éléments jusque dans des portraits de millionnaires américains, réalisés pendant les 8 ans où il a vécu aux États-Unis. »

L’exposition sera également l’occasion de redécouvrir toutes les influences de Dali, ses différentes périodes, de l’impressionnisme au surréalisme, en passant par le cubisme.