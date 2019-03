Le Festival de musique de chambre se poursuit ce samedi à Beausoleil

À l’occasion d’une soirée exceptionnelle, présentée par le musicologue André Peyrègne, le prestigieux orchestre des Solistes de Monte-Carlo, sous la direction de Jean-Louis Dedieu, se produira pour la première fois dans la nouvelle salle polyvalente de spectacle du Centre culturel Prince Jacques.

Au programme : Bach, Mozart, Jean Sibelius... portés par les talents de la violoniste finlandaise Linda Hedlund et la hautboïste macédonienne Gordana Josifova Nedelkovska, qui interpréteront le célèbre concerto pour violon et hautbois en Ré mineur de J.-S. Bach.

Un rayonnement international

L’ensemble des Solistes de Monte-Carlo créé par Jean-Louis Dedieu est composé de musiciens de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo.

Cette formation à géométrie variable interprète un répertoire large et varié, du classique à la musique de divertissement. (Mozart, Brahms, Offenbach, Lehar, Strauss, Bizet...).

La formation, qui a participé au concours de l’Eurovision pour la Principauté de Monaco, a accompagné les plus grands Maxim Vengerov, Roberto Alagna, Jean-Michel Jarre, James Brown, Nat King Cole, Ayo.

Une affiche exceptionnelle

Beaucoup de femmes musiciennes sont à l’honneur de cette 21e édition du Festival de Beausoleil. Parmi elles, Linda Hedlund, une des solistes de cette grande soirée. Cette violoniste d’exception qui a étudié à Moscou, Vienne et Berlin, diplômée de l’University of Music and Perform Arts est docteur en musique en interprétation de violon de la Sibelius-Academy.

Lauréate de divers concours, elle collabore avec différentes formations musicales en tant que soliste et participe à de nombreux enregistrements. À ses côtés, Gordana Josifova Nedelkovska considérée comme une véritable poétesse du hautbois. Son nom à lui seul évoque la recherche de la perfection musicale. Diplômée de l’Université de Skopje, elle enrichit sa formation d’une maîtrise de hautbois et de cor anglais. Elle se produit en soliste avec les orchestres les plus prestigieux.





Savoir +

Centre culturel Prince Jacques. 20 h 30.

6/8, avenue du Général-de-Gaulle

Gratuit mais uniquement sur réservation au 04.93.78.87.00.