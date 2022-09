Le festival d'art contemporain "Les visiteurs du soir" sera de passage à Monaco ce week-end

C’est une innovation dans le paysage culturel azuréen. Le réseau d’art contemporain Alpes & Riviera BOTOX (S) investira la Principauté du 23 au 25 septembre pour proposer un festival inédit d’art contemporain - baptisé "Les visiteurs du soir" - sous la forme d’un parcours nocturne libre et gratuit dans les rues monégasques. À l’image de ce que fait le réseau depuis plusieurs années à Nice.

Pour cette incartade monégasque, les équipes de BOTOX (S) ont tracé un chemin parmi des lieux de culture du pays.

Expositions et visites guidées

Le vendredi 23, les amateurs pourront donc découvrir l’exposition "Garden Club #1" au Pavillon Bosio en présence des étudiants qui l’ont conçue; visiter l’exposition consacrée à Christian Bérard à la Villa Paloma et suivre une rencontre publique entre l’artiste Laure Prouvost et l’auteure Mathilde Roman.

De nombreux lieux proposeront des visites guidées le samedi 24 septembre: la galerie NM contemporary avec son exposition de Paolo Masi (visites guidées de 15h à 19h), la galerie Hauser & Wirth avec son exposition de Roni Horn (visites guidées et cocktail à 18h), le Logoscope fera visiter ses ateliers d’artistes (visite suivie d’une dégustation culinaire à 20h), My Art Goes Boom présentera une lecture performative alternative (à 17h et à 22h), et Artcurial ouvrira ses portes aux visiteurs pour "Generation 21 by Artcurial".

Enfin le dimanche 25 septembre, la Villa Sauber, le Pavillon Bosio, la Villa Paloma, et le Logoscope seront à nouveau accessibles.

Savoir+

Les renseignements sont disponibles via www.botoxs.fr/evenement/les-visiteurs-du-soir-2022